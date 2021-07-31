وزير الأوقاف: خلصنا المساجد من الفكر المتطرف.. ورفعنا صوت مصر الوسطى عاليا

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الوزارة تتبنى بقوة وإيمان ثورة تصحيح الخطاب الدينى، مضيفًا: "استطعنا بفضل الله -عز وجل- غل يد المتطرفين عن المساجد، وخلصنا مساجدنا من الفكر المتطرف وسيطرة الجماعات المتطرفة، وعملنا بقوة على استرداد الخطاب الدينى الذى كان مختطفًا، ورفعنا صوت مصر الوسطى عاليا فى المحافل الدولية".





وأضاف جمعة، خلال كلمته بمؤتمر ومعرض الجمهورية "مصر - السيسى .. وبناء الدولة الحديثة" اليوم السبت، بقاعة المنارة، أن الوزارة تعمل على أمرين الأول: بناء الإمام العالم المفكر، والثانى: شغل الفضاء الإلكترونى بالفكر الوسطى وتضييق الخناق فيه على المتطرفين.

كما عرض وزير الأوقاف، ملخصًا لأهم إنجازات الوزارة فى سبع سنوات والتى كان من أهمها، إنفاق سبعة مليارات جنيه لعمارة بيوت الله -عز وجل- إحلالا وتجديدًا وصيانة وترميمًا لأكثر من 6.500 مسجد، وافتتاح أكثر من 1.560 مسجدًا فى أحد عشر شهرًا من العام المالى 2020- 2021م، وإنفاق 1,781 مليار جنيه فى البر وخدمة المجتمع منها "200 مليون جنيه لدعم العملية التعليمية وبناء المدارس الجديدة، و70 مليون جنيه لذوى الاحتياجات الخاصة".

وتم توزيع 3.971 طن لحوم أضاحى على 3.971 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بإجمالى مبلغ 365.889.942) جنيهًا، وتأليف وترجمة 258 مؤلفا ومترجمًا لنشر الفكر الوسطى المستنير، من أهمها سلسلة "رؤية" للفكر المستنير و"رؤية" للنشء و"رؤية" المترجمة، مع إصدار أول ترجمة مصرية لمعانى القرآن الكريم باللغة الأردية.

وحققت هيئة الأوقاف أعلى عائد فى تاريخها، بأكثر من 1.801 مليار جنيه صافى إيرادات وأرباح هيئة الأوقاف للعام 2020-2021م، وإصدار أهم وأوسع وأعظم أطلس وقفى فى العالم 92 مجلدًا لتوثيق أعيان الوقف، واستعادة أعيان وقفية بأكثر من7 مليارات جنيه فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفى جانب مشروعات هيئة الأوقاف المصرية تم تشييد 16.683 وحدة سكنية وإدارية بتكلفة زادت على مليارى جنيه، منها 14.618 وحدة إسكان اجتماعى وعدد من المدن الحرفية والأسواق الحضارية، من أهمها مدينة الحرفيين بالغردقة وسوق الخميس بالمطرية.

كما تم إيفاد وإعارة 1.531 إمامًا وقارئا، وحصول الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان على المركز الأول، بين جميع الجامعات الكازاخية فى مجال الدراسات الدينية، وتطوير المركز الثقافى المصرى التابع للأوقاف بدولة تنزانيا، كما تم عقد 9 مؤتمرات دولية و6 مسابقات عالمية، لتعزيز دور مصر الريادى فى نشر الخطاب الوسطى المستنير، وتوفير 3.621 منحة دراسية للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم، وتحسين الأحوال المالية والمعيشية للأئمة، بزيادات تتراوح ما بين 2.658 و3.943 جنيهًا، مع توفير أكثر من 130 ألف زى أزهرى لائق لهم، مع التمكين للشباب المتميز فى العمل القيادى والدعوى بالوزارة، كما تم التمكين للمرأة واعظة وقيادية بالأوقاف.

وفى مجال التدريب والتثقيف، تم افتتاح أهم صرح عالمى لتدريب الأئمة والواعظات أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، وحصول أكثر من 530 إمامًا وواعظة وإداريًّا على رخصة الحاسب الدولية من أكاديمية الأوقاف الدولية، وتوفير 1.062 منحة ماجستير للأئمة والإداريين شاملة الدراسة والكتب المجانية، وذلك فى إطار التنوع فى مجالات التدريب النوعى التراكمى المستمر لتشمل مجالات "الشريعة - اللغة العربية - علم النفس والاجتماع - التحديات المعاصرة وحروب الجيل الرابع - برامج الحاسب الآلى المتقدمة - اللغات الأجنبية".

وتم إهداء أكثر من 14 ألف مكتبة لمختلف دول العالم من إصدارات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وافتتاح 1.400 مدرسة قرآنية و315 مدرسة علمية جديدة و35 مركزًا للثقافة الإسلامية، و15.836 فصل محو أمية و3.162 قافلة للمناطق الحدودية، وتعيين 3.000 إمام و4.258 عاملا و112 فنى تمريض "ممرضات"، وتوفير آلاف فرص عمل بمشروعات هيئة الأوقاف، وإنفاق أكثر من 108 ملايين جنيه فى مجال الرعاية الصحية وتطوير مستشفى الدعاة.