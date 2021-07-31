/643106/المنتخب-الأولمبي-يودع-الأولمبياد-بعد-الخسارة-بهدف-نظيف-أمام-البرازيل-صور-وفيديو

انتهت ممباراة منتخب مصر الأولمبي والبرازيل بنتيجة 1/0، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، ويعرض دوت الخليج أحداث المباراة:

أحداث المباراة

بدأت المباراة بضغط من قبل لاعبو منتخب البرازيل، ثم عاد لاعبو منتخب مصر سريعا إلى المباراة، وشهد الشوط الأول من المباراة ضغط من قبل المنتخبين، ولكن كانت الأفضلية لصالح منتخب البرازيل.

وترجم ماتيوس كونها أفضلية منتخب البرازيل، بتسجيله الهدف الأول للسامبا في الدقيقة الـ 36 من زمن الشوط الأول.

دخل المنتخب المصري الشوط الثاني من المباراة بضغط على دفاع فريق البرازيل، ولكن دون فائدة، حيث فشل لاعبو مصر في إحراز هدف التعادل.

وانتهت المباراة بهزيمة المنتخب الوطني الأولمبي ليودع أولمبياد طوكيو 2020، بشكل رسمي.

هدف البرازيل الاول

Via: @masrkora#مصر_البرازيل pic.twitter.com/esgwwLWnKC — ميديا اولمبياد طوكيو (@egygoals) July 31, 2021

تشكيل المنتخب الأولمبي أمام والبرازيل

في حراسة المرمي: محمد الشناوي

محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - أسامة جلال

أحمد فتوح - عمار حمدي - أكرم توفيق - كريم العراقي

رمضان صبحي - أحمد ياسر ريان - طاهر محمد طاهر

تشكيل البرازيل أمام مصر

في حراسة المرمي: سانتوس

خط الدفاع:جيليرمي أرانا - دييجو كارلوس - نينو - داني ألفيش

خط الوسط: برونو جيمارايش - دوجلاس لويزكلاودينيو - ريتشارليسون - أنتوني

خط الهجوم: ماتيوس كونيا.

مشوار المنتخبين في الأولمبياد

استفتح منتخبنا الأولمبي مشواره في طوكيو بالتعادل السلبي امام منتخب إسبانيا، قبل أن يخسر أمام منتخب الأرجنتين بهدف دون رد، ثم حقق الفوز على منتخب أستراليا بهدفين نظيفين، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية، ليتأهل الفراعنة في وصافة المجموعة بصبة إسبانيا المتصدر.

وعلى الجانب الأخر، بدأ منتخب البرازيل مشواره في البطولة بالفوز على ألمانيا، قبل أن يتعادل مع ساحل العاج وفاز على المنتخب السعودي، ليتأهل كمتصدر للمجموعة الرابعة.

المواجهات التاريخية بين مصر والبرازيل

عدد المواجهات: 10 مباريات

4 مباريات رسمية و 6 ودية

فوز مصر: مرة واحدة

فوز البرازيل: 7 مرات

التعادل: مرتين

سجلت مصر : 10 أهداف

سجلت البرازيل: 24 هدفا

هداف مصر في مواجهة البرازيل: محمد زيدان (2)

مشوار المنتخبين في الأولمبياد

استفتح منتخبنا الأولمبي مشواره في طوكيو بالتعادل السلبي امام منتخب إسبانيا، قبل أن يخسر أمام منتخب الأرجنتين بهدف دون رد، ثم حقق الفوز على منتخب أستراليا بهدفين نظيفين، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية، ليتأهل الفراعنة في وصافة المجموعة بصبة إسبانيا المتصدر.

وعلى الجانب الأخر، بدأ منتخب البرازيل مشواره في البطولة بالفوز على ألمانيا، قبل أن يتعادل مع ساحل العاج وفاز على المنتخب السعودي، ليتأهل كمتصدر للمجموعة الرابعة.

القيمة التسويقية لمصر والبرازيل

يتقدم منتخب البرازيل على منتخب مصر من حيث القيمة التسويقية للاعبي المنتخبين بفارق كبير.

تبلغ القيمة التسويقية للاعبي منتخب مصر الأولمبي ككل 18.6 مليون يورو

بينما تصل القيمة التسويقية للاعبي منتخب البرازيل ككل 363.7 مليون يورو.

أي تصل القيمة التسويقية للاعبي السامبا إلى 20 ضعف من القيمة التوسيقية للاعبي الفراعنة.

الأغلى في منتخبي مصر والبرازيل

يعد أحمد حجازي قلب دفاع اتحاد جدة السعودي، هو الأغلى بين لاعبي منتخب مصر، حيث تصل القيمة التوسيقية له إلى 4 مليون يورو، ويليه رمضان صبحي بـ 3 مليون يورو، ثم محمد الشناوي بـ 2.5 مليون، ومحمود حمدي الونش بـ 1.5 مليون.

وعلى الجانب الأخر يعد ريتشارلسون لاعب فريق إيفرتون، هو أغلى لاعبي المنتخب البرازيلي، حيث تصل القيمة التسويقية له إلى 55 مليون يورو، ويليه دييجو كارلوس مدافع فريق إشبيلية بقيمة 54 مليون يورو، ثم دوجلاس لويس لاعب وسط أستون فيلا بـ 35 مليون يورو.