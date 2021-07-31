/643104/اليابان-تحجز-مقعد-في-المربع-الذهبي-على-حساب-نيوزيلندا-بأولمبياد-طوكيو

حجز منتخب اليابان الأولمبي لكرة القدم، مقعد في الدور النصف نهائي لدورة أولمبياد طوكيو 2020، على حساب منتخب نيوزيلندا بنتيجة أربع أهداف مقابل هدفين، بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي والقت الإضافي والتوجه لركلات الترجيح.

ويرصد دوت الخليج أبرز أحداث المباراة بين المنتخبين.

واصلت المباراة الضغط بين الفريقين في أحداث اللقاء، والتي شهدت على العديد من البطاقات الصفراء، لتؤكد على قوة الإلتحامات البدنية بين المنتخبين، في لقاء الدور ربع نهائي لدورة أولمبياد طوكيو 2020.

تلقى جوي بيل لاعب منتخب نيوزلاندا الأولمبي ، البطاقة الصفراء الأولي في اللقاء في الدقيقة التاسعة عشر من عمر المباراة، بعد تدخل قوي في منتصف الملعب على لاعب المنتخب المصتضيف للمباراة والدورة.

وجاء في الدقيقة الرابعة والخمسون من عمر المباراة ليشهر حكم المباراة البطاقة الثانية في اللقاء لصالح جياني ستينسين، لاعب منتخب نيوزلاندا، وفي الدقيقة الرابعة والستون تلقى مواطنة ماثيو جاربيت البطاقة الصفراء الثالثة في اللقاء.

وفي الدقيق الرابعة والسبعون تلقي ليبيراتو كاكاكي، لاعب نيوزلاندا البطاقة الصفراء الرابعة في اللقاء، في حين أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الوحيده في اللقاء لصالح منتخب اليابان في الدقيقة، التاسعة والثمانون من عمر المباراة لصالح اللاعب تاكيهيرو تومياسو.

تبديلات نيوزيلندا

أجرى داني هاى المدير الفني لمنتخب نيوزلاندا الأولمبي، التبديل الأول في اللقاء، في الدقيقة الخمسون من عمر المباراة بخروج وينستون ريد، ودخول كالوم ماكويت، وفي الدقيقة التاسعة والسبعون اجرى تبديلين دفعة واحده، بخروج ماثيو جاربيت، ودخول إيلياه جاست، وخروج كالان إيليوت، ودخول داني إنجام، وفي الدقيقة الخامسة والثمانون أجرى التبديل الرابع في اللقاء بخروج بين وايني، ودخول جوي تشامبنيس.

تشكيل منتخب اليابان

تاني، ساكاي ، ناكاياما ، يوشيدا ، تومياسو ؛ إندو ، تاناكا ؛ كراهية ، كوبو ، دوان ؛ أويدا.

تشكيل نيوزيلندا

وود كاكاس ، ستينسنس ، بيجناكر ، إنغام ؛ فقط ، لويس ، بيل ، تشامبنس ؛ ماكوات ، وود.

وحقق منتخب اليابان الأوليمبي العلامة الكاملة في مبارياته الثلاث الأولى وسجل سبعة أهداف، منها 3 للاعب ريال مدريد تاكيفوسا كوبو، واستقبلت شباكه هدفا واحدا.

أما بالنسبة إلى منتخب نيوزيلندا، فانتصر في مباراته الأولى فقط، ولكنه تأهل إلى ربع النهائي بفارق الأهداف.