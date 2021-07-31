قبلها حسين فهمي..من هي باميلا الكيك حديث السوشيال ميديا

/643101/قبلها-حسين-فهميمن-هي-باميلا-الكيك-حديث-السوشيال-ميديا

تصدرت الفنانة باميلا الكيك مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير بعدما نشرت عديد من الصور التي تجمعها بالفنان حسين فهمي تم التقطاها أثناء كواليس فيلم «الفارس».

دوت الخليج يرصد صور باميلا الكيك مع حسين فهمي في أحضانه

ظهرت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك خلال مجموعة الصور الرومانسية التي نشرتها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” وهي في أحضانه تارة وهو يقبلها تارة أخر، الأمر الذي أثار الجدل حول وجود علاقة عاطفية تربطهما، ولكن تلك الصور في الحقيقة تعود لمشاركتهم في العمل السينمائي «الفارس».

وتفاعل مع تلك الصور التي نشرتها باميلا الكيك العديد من الجمهور والنجوم كان أبرزهم الفنان أحمد زاهر الذي علق على الصور قائلا: “لأ كده أنا هغير يا باميلا”.

نبذة عن اللبنانية باميلا الكيك

باميلا الكيك، ممثلة لبنانية ولدت في 14 مايو 1988، بدأت مشوارها الفني في العام 2008 بعدما اكتشفها المخرج سمير حبشي، وكان أستاذها في جامعة الروح القدس قسم الإخراج، شاركت في عدة أعمال فنية حققت نجاح واسع منها «عصر الحريم»، وكان آخر أدوارها اللبنانية مسلسل «أجيال»، وجسدت فيه دور فتاة ثورجية تفتقد للحب نتيجة ظروف صعبة في طفولتها، وتعد أول بطولة مطلقة لها من خلال مسلسل «الحب الحقيقي» الذي عرض في عام 2017.

وشاركت باميلا الكيك في مجموعة من الأعمال المصرية من بينها مسلسل «مولانا العاشق» بطولة مصطفى شعبان، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف أحمد عبد الفتاح.

تفاصيل فيلم الفارس لحسين فهمي وباميلا الكيك

تدور قصة فيلم «الفارس» الذي جمع حسين فهمي بباميلا الكيك حول شخصية "فارس" الذى يجسده أحمد زاهر، وهو شاب بسيط من منطقة شعبية ولديه خلفية رياضية ولكن الظروف تجبره على مواجهة بطش رجال الأعمال رشيد السويفى الذي يجسده الفنان حسين فهمى، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقى.

فيلم «الفارس» تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز وبطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعى أكشن تشويقى.