/643096/كواليس-القبض-على-شخص-بحوزته-3-كيلوجرام-حشيش-بالزاوية-الحمراء

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة، بحدوث مشاجرة بدائرة القسم.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل ماتبلغ لقسم شرطة الزواية

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد بدر معاون المباحث، إلى مكان المشاجرة، وتم تحديد طرفي المشاجرة طرف أول تاجر خردة، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، طرف ثان، أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة قوص بقنا، واتضح حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب مشاكل بينهما، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلٍ منهما على الآخر بالسب والشتم والضرب دون حدوث إصابات.

القبض على طرفي المشاجرة

ونجح رجال مباحث القسم في القبض على طرفي المشاجرة، وضبط بحوزة الطرف الثاني حقيبة بداخلها كمية من مخدر الحشيش، وزنت نحو 3 كيلوجرام ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم أمام جهات التحقيق، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.

مصرع عمدة المرج « عم حسين»

في سياق أخر نجحت الأجهزة الأمنية، في إلقاء القبض على طرفي مشاجرة أسفرت عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرون بالقرب من محطة مترو المرج.

ترجع تفاصيل المشاجرة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى مفادة نشوب مشاجرة ووجود ضحايا ومصابين بالقرب من محطة مترو المرج.

وانتقلت على الفور رجال مباحث قسم شرطة المرج برئاسة المقدم حسين خيري، وقوات الأمن المركزى، وتم فرض كردون امنى وأتضح مصرع عجوز يدعي” ح ا”،واصابة 5 آخرون، وتم القبض على عددمن طرفيها وجارى البحث عن آخرون وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مصرع شخص وإصابة 4أخرون

جدير بالذكر لقي شخص مصرعه، واصيب 4 اخرون، أثناء مشاجرة بالاسلحة النارية بين أسرتين السوهاجي والسميطي بمنطقة المرج القديمة، بسبب مشادة كلامية بين الطرفين.

بلاغ

وكان ورد بلاغ لمباحث قسم شرطة المرج، مفاده نشوب مشاجرة بين عائلتين ووقوع ضحايا، وبالانتقال والفحص تبين مقتل شخص يدعي "حسين السميطي"، واصابة 4 اخرين، خلال مشاجرة مع عائلة اخري تدعي السوهاجي، وتمكنت الاجهزة الأمنية من السيطرة علي المشاجرة.