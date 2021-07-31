/643094/تغادر-المستشفى-خلال-أسبوع-تطورات-صحية-جديدة-في-حالة-الفنانة-دلال-عبدالعزيز

شهدت الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز تطورا كبيرا يتجه نحو الإستقرار، وذلك بعدما تعرضت لأزمة مرضية شديدة إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذي أطال غياب الفنانة عن الساحة الفنية وعن محبيها داخل الوسط الفني وخارجه.

دوت الخليج يكشف أخر التطورات في الحالة الصحية لدلال عبد العزيز

كشفت مصادر مقربة من الفنانة دلال عبد العزيز عن معانتها من مشاكل في الصدر بسبب فيروس كورونا وهو ليس تلف في الرئة كما أذاع البعض، مؤكدا على أنها تحتاج للأكسجين الطبي وتستخدم جهاز الـaspap بشكل مستمر، وأشار ألى تواجدها في نفس المشفى الذي يتواجد بها الإعلامي وائل الإبراشي اذ يتشابه الثنائي في نفس الأثار النفسية الناتجة عن الفيروس.

دلال عبد العزيز تغادر المشفى خلال أسبوع

وأكد المصدر على مغادرة الفنانة دلال عبد العزيز المستشفى خلال أسبوع أو أقل، لافتا إلى أنها تستطيع التحدث والسير بشكل طبيعي ولكن حالتها الصحية لازالت لا تسمح لها بالتفكير في أمر وفاة الفنان سمير غانم، كما أنه تم نقلها لغرفة عادية ولكنها خاصة بسبب ماتتمتع به الفنانة من مكانة وتتواجد أسرتها معها بشكل دائم.

شائعات تلاحق دلال عبد العزيز

وكان قد انتشر مؤخرا أنباء تفيد بوفاة الفنانة دلال عبد العزيز التي لازالت تحارب فيروس كورونا حتى الان، الأمر الذي فزع له عائلة الفنانة ليخرجوا عن صمتهم بعد ساعات قليلة من تداول تلك الأنباء ويظهرو لينفو تلك الشائعة.

فكتب رامي رضوان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "الواحد ميتمناش غير كل الخير للناس، بس فاض الكيل، يارب كل واحد نشر الإشاعة الملعونة دي يشوفها في حبايبه، وللسادة رؤساء التحرير..نقوا صحفيينكوا، ايه القرف ده.. للتوضيح أعني من نشر صحفيا.. مقدرش ألوم الناس".

كما كتب الفنان حسن الرداد تدوينة، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلًا: "رجاء احنا المصدر الوحيد لأي خبر يخص الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز، الاخبار من خلالنا فقط، رامي رضوان أو مني شخصيًا"، أما عن إيمي ودنيا سمير غانم أبناء الفنانة دلال عبد العزيز فاكتفو حتى الأن برد أزواجهم على نبأ وفاة دلال عبد العزيز”.

الجدير بالذكر أنه، أصيبت دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا المستجد منذ شهر مارس الماضي أثناء تصوير مسلسلها الجديد «عالم موازي» التي تشارك بطولته مع ابنتها دنيا سمير غانم اذ كانا على استعداد لعرضه ضمن المارثون الرمضاني لهذا العالم، ولكن ضرب فيروس كورونا طاقم العمل وأدى إلى إصابة دلال عبدالعزيز وابنتها دنيا.