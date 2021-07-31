/643089/مؤشرات-بإلغاء-مسرحية-لما-الرجالة-تفك-لأكرم-حسني-وأحمد-أمين-تفاصيل

شهدت الفترة الماضية تعاون الثنائي أحمد أمين مع الفنان أكرم حسني في عمل مسرحي جديد بعنون «لما الرجالة تفك»، وذلك بعدما استطاعا إثبات تألقهما معا من خلال مسلسل «الوصية» الذي عرض ضمن المارثون الرمضاني لعام 2019.

دوت الخليج يكشف مؤشرات بإلغاء مسرحية «لما الرجالة تفك»

وبدأت الجهة المنتجة لمسرحية «لما الرجالة تفك» في التحضيرات الفعلية للعمل من خلال التعاقد مع العديد من النجوم على رأسهم أيتن عامر وريم مصطفى، ولكن توقفت التحضيرات بعد فترة قصيرة دون الإعلان عن العودة مرة أخرى الأمر الذي يدل على إحتمالية إلغاء المسرحية بشكل نهائي.

كما أعلنا الثنائي أكرم حسني وأحمد أمين عن مشاركتهما سويا في عمل درامي، من المقرر أن يتم عرضه خلال رمضان 2022 من المقرر البدء في التحضيرات اللازمة للعمل خلال الأسابيع القليلة القادمة بعد الانتهاء من تعاقدات باقي أبطال العمل، والمسلسل يحمل طابع كوميدي، وهو من إخراج خالد الحلفاوي، وجاري ترشيح باقي الأبطال.

الوصية أول تعاون لأكرم حسني مع أحمد أمين

الجدير بالذكر أن أكرم حسني وأحمد أمين تعاونا في مسلسل الوصية الذي عُرض في مارثون شهر رمضان 2018 والذي انتمى الأعمال الكوميدية، وشارك في بطولته ريم مصطفى وبيومي فؤاد وخالد كمال وعارفة عبد الرسول وأحمد حلاوة ومحمد جمعة وعدد من ضيوف الشرف وكان من تأليف أيمن وتار ومصطفى حلمي وإخراج خالد الحلفاوي.

أكرم حسني يخوض تجربته المسرحية لأول مرة

وكان أكرم حسنى قد أثبت نجاحه في خوض تجربة الوقوف على خشبة المسرح للمرة الأولى خلال العام الماضي من خلال مسرحية "عطل فني"، الذي شارك بها مع كلًا من شيكو وهشام ماجد وأيتن عامر وقدمها أيضًا في السعودية وجدة ولاقت نجاحًا واسعًا كعادة أعمال أكرم حسني.

أما عن أحمد أمين فقرر الخروج من إطار الكوميديا الذي يقدمها في معظم أعماله بمسلسل جديد مأخوذ من رواية نجيب محفوظ ماوراء الطبيعية الذي عُرض على منصة نتفلكس في 6 حلقات فقط، وكان ينتمي إلى نوعية الإثارة والغموض مع بعض لقطات الرعب.