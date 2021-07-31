/643099/جواز-سفر-إلكتروني-معتمد-في-المطارات-للحاصلين-على-اللقاح-تعرف-على-السبب

قال مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد أنه جار الانتهاء من تطبيق الموبايل الإلكتروني (Egypt Health Passport) بنسختين للاندرويد والايفون ليكون بمثابة جواز سفر صحي الكتروني، يمكن استخدامه في المطارات.

دوت الخليج

جواز سفر الكتروني معتمد في المطارات للحاصلين على اللقاح

وتابع أن المسافر يقوم بإدخال بياناته على التطبيق ويقوم التطبيق بالتعرف على شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر، كما يتضمن خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال ٣ ألوان ( أحمر إذا كان الشخص غير حاصل على لقاح فيروس كورونا، أصفر إذا كان الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح، وأخضر إذا كان الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح) وبذلك يمكن استخدام تلك الخاصية في الأماكن المختلفة التي تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقي اللقاح.

وزيرة الصحة: بدء استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بدء استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا الراغبين في استخراجها، من خلال ١٢٦ مكتب مخصص لاستخراج تلك الشهادات على مستوى محافظات الجمهورية، بداية من اليوم السبت.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه سيتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ ١٠٠ جنيه للمصريين و ١٠ دولارات لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.