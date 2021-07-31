/643098/أمهات-مصر-شكاوى-من-صعوبة-بعض-أسئلة-الأحياء-والاستاتيكا-وضيق-الوقت

قالت عبير أحمد، مؤسس إتحاد امهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن هناك شكاوي من صعوبة بعض أسئلة إمتحاني الأحياء لطلاب علمي علوم، وإمتحان الاستاتيكا لطلاب علمي رياضة، بالثانوية العامة.

دوت الخليج

مؤسس أمهات مصر: أولياء الأمور أكدوا أن امتحان الاستاتيكا جاء فى مستوى الطالب المتوسط

وأضافت عبير أحمد، مؤسس أمهات مصر: إن أولياء الأمور أكدوا علي أن إمتحان الاستاتيكا يتضمن 25 سؤال جزء كبير منهم في مستوي الطالب المتوسط، وبعضها تراكمي من أولى وثانية ثانوي وتحتاج لتفكير، مشيره إلي أن الغالبية العظمي من أولياء الأمور يشكون من ضيق وقت الإمتحان الذي يحتاج لوقت أكبر للإجابة علي الأسئلة.

بينما قال أولياء أمور طلاب العلمي علوم أن إمتحان الأحياء تضمن بعض الأسئلة الصعبة والتعجيزية وبعض الأسئلة تناسب الطالب فوق المتوسط ومتشابهه إلي حد كبير خاصة أسئلة التكاثر والمناعة، بينما ذكر أولياء أمور آخرين أن إمتحان الأحياء تضمن 50 سؤال بينهم 20 سؤال صعب وفي مستوي الطالب فوق المتوسط.

جدير بالذكر، أدي، اليوم، طلاب الثانوية العامة الشعبة "العلمية، علوم" الإمتحان في مادة "الأحياء" بإجمالى عدد 292 ألف و428 طالب وطالبة، وأدي طلاب الشعبة "العلمية والرياضيات" إمتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" بإجمالي عدد 100 ألف و435 طالب وطالبة، في اليوم الخامس عشر من الإمتحانات.