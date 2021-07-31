مصر والبرازيل.. السامبا يتقدم على الفراعنة بهدف نظيف في الشوط الأول

نجح منتخب البرازيل الأولمبي، في التقدم على منتخب مصر الأولمبي، بهدف نظيف في الشوط الأول، في مباراة دور الثمانية بأولمبياد طوكيو 2020.
المباراة شهدت استحواذا وسيطرة على الكرة من جانب البرازيل لكن دون خطورة حقيقية على مرمى محمد الشناوى حارس الفراعنة، بينما هدد منتخب مصر مرمى راقصى السامبا فى الدقيقة 13 من هجمة خطيرة حولها أكرم توفيق برأسه في اتجاه مرمى السامبا لكنها مرمى بجوار القائم الأيسر بسنتيمترات.
وفى الدقيقة 36 نجح ماتيوس كونها، من هز شباك الفراعنة، عبر تسديدة أرضية سكنت الشباك، مستغلال تمريرة داخل منطقة الجزاء بعد تمركز سيء من مدافعى الفراعنة، لينتهى الشوط الأول بتأخر منتخب مصر الأولمبى بهدف نظيف.
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