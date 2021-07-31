اللجنة الطبية العليا: استصدار 33 قرار علاج على نفقة الدولة وإجراء 6...

تمكنت اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء من استصدار 33 قرار علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 29 يوليو الجاري.
وقال الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية: نجحت اللجنة الطبية في إنهاء إجراءات 6 عمليات جراحية خلال هذه الفترة، كما استطاعت إنهاء الإجراءات الطبية لـ 16 حالة من مرضى الأورام، وعمليات الجامانايف، بالإضافة إلى تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 11 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف أن اللجنة رصدت واستجابت لـ 187 حالة وردت بالصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي، ومكتب خدمة المواطنين.
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