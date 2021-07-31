مجلس جامعة القاهرة يوافق على التعاقد مع أكبر سلسلة صيدليات لخدمة جميع...

الصيدليات الجديدة تضم 235 فرعا بالقاهرة الكبرى والمحافظات وتوفير منافذ داخل الجامعة لصرف الأدوية

الجامعة دعمت صندوق الرعاية الطبية بـ 100 مليون جنيه لمواجهة ارتفاع أسعار الخدمات العلاجية ولن تتراجع عن أية مميزات تقدمها للعاملين بها

وافق مجلس جامعة القاهرة، في اجتماعه برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت على تعاقد الجامعة مع سلسلة صيدليات كبرى (كير Care) المنتشرة فروعها في القاهرة الكبرى وذلك للتيسير على أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة المشتركين في صندوق الرعاية الطبية في صرف الأدوية المقررة لهم دون مشقة.

ويبدأ أعضاء هيئة التدريس والعاملين من اليوم في صرف الأدوية من جميع فروع الصيدليات في أنحاء الجمهورية مع توفير منافذ لاحقًا داخل الجامعة للتسهيل على العاملين، وسوف تدرس الجامعة مستقبلا توصيل الأدوية للمنازل لكبار السن وذلك في إطار استمرار دعم الجامعة غير المحدود لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في العلاج والحصول على خدمات طبية مميزة.

وتحرص جامعة القاهرةمنذ تولي د. الخشت رئاستها، على إعطاء أهمية كبرى لتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية وتحسينها بشكل مستمر لجميع منسوبي الجامعة.

وقد دعمت الجامعة صندوق الرعاية الطبية بمبلغ 100 مليون جنيه من مواردها الذاتية بالإضافة إلى تقديم دعم مالي دوري للصندوق لمواجهة ارتفاع تكلفة الخدمات العلاجية وأسعار الأدوية، مع الإبقاء على المميزات الخاصة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين وأصحاب المعاشات بالجامعة، وذلك فيما يتعلق بالرعاية الطبية والعلاج بمستشفيات الجامعة.

وأكدت الجامعة أنه لن يتم التراجع عن أي ميزة في الخدمات الطبية المقدمة لجميع منسوبيها من خلال صندوق الرعاية الطبية.

وكانت الجامعة قد بدأت تنفيذا لتوجيهات الدكتور الخشت في إجراءات طرح جديدة بين الصيدليات الكبرى للتعاقد مع أفضل مجموعة صيدليات كبرى لتحسين الخدمة.

وتمتلك سلسلة صيدليات كير Care ٢٣٤ صيدلية في جميع المحافظات وأغلبها في القاهرة الكبرى، وهي متعاقدة مع كبرى شركات التأمين الرائدة في مصر أبرزها مصر للتأمين وأكسا للتأمين وميت لايف وغيرها.

ويأتي هذا التعاقد فى إطار حرص إدارة الجامعة على تقديم خدمات تليق بأعضاء هيئة التدريس والعاملين، حيث حذر الدكتور محمد الخشت في اجتماع سابق مع صندوق الرعاية الطبية من أي تهاون في تقديم الخدمات العلاجية، مؤكدا أنه لاتهاون مع أي مقصر، وسوف تتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي تقصير

في السياق ذاته لتحسين هذه الخدمات خصصت جامعة القاهرة عيادات طبية بالمدينة الرياضية، لتقديم خدمات الكشف الطبي وكتابة العلاج، وتشغيل عيادة كلية الحقوق لاعتماد صرف الأدوية لشهرين دفعة واحدة، مع تخصيص مندوب بكل كليةلتكرار صف الادوية للأساتذة خلال جائحة كورونا، والتعاقد مع مستشفيات مرموقة لتقديم الخدمات الطبية لمنسوبي الجامعة، مع تحمل الجامعة للنفقات.