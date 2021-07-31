ضبط طرفى مشاجرة بالقاهرة وبحوزة أحدهما كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم. بالإنتقال أمكن تحديد طرفى المشاجرة طرف أول (تاجر خردة - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة) طرف ثان (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة قوص بقنا) ، وتبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفان بسبب خلافات بينهما ، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلٍ منهما على الآخر بالسب والشتم والضرب دون حدوث إصابات ، وتمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة وضبط بحوزة الطرف الثانى حقيبة بداخلها (كمية من مخدر الحشيش وزنت حوالى 3 كيلوجرام – مبلغ مالى – هاتف محمول)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية

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