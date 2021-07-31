عاجل-رئيس الأركان يشهد إجراءات رفع الكفاءة القتالية لوحدات المنطقة الجنوبية

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بدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية والذى تضمن الحالة الفنية والإدارية للوحدات المصطفة بعد تطويرها ورفع كفاءتها فى كافة الأسلحة والتخصصات لدعم قدرتها على تنفيذ المهام المكلفه بها.
أعقب ذلك المرور على القوات المنفذة للتفتيش للاطمئنان على جاهزيتها والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات.
وفى سياق متصل التقى الفريق محمد فريد، مع عدد من رجال المنطقة الجنوبية العسكرية، وعبر تقنيه الفيديو كونفرانس مع باقى وحدات المنطقة وعناصر من الأفرع الرئيسية، حيث نقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لما يبذلوه من جهود وتضحيات للقضاء على عمليات التهريب والتسلل وأعمال الهجرة الغير شرعية والحفاظ على أمن الحدود الجنوبية للدولة ضد أى عدائيات.
كما ناقشهم فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم القتالية المختلفة وكيفية مواجهـة المواقف الطارئة التى يمكن التعرض لها، وأشاد الفريق محمد فريد بما لمسه من الاستعداد القتالى العالى والروح المعنوية المرتفعة لرجال المنطقه الجنوبية العسكرية وإصرارهم على الوفاء بالمهام والواجبات المكلفين بها لحماية الوطن وصون مقدساته.
كما طالب رجال المنطقة الجنوبية العسكرية باليقظة والاستعداد الدائم والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى والاهتمام بتنمية المهارات الميدانية للمقاتلين، وثقل مهارة الضباط الأصاغر لسرعة إتخاذ القرار تحت مختلف الظروف لمواجهة كافة المخاطر والتهديدات التى يمكن التعرض لها خلال تنفيذ مختلف المهام والحفاظ على الأمن القومى المصرى.
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