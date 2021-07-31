صور.. أكاديمية الشرطة تنظم ورشة عمل بالتعاون مع جامعة نايف للعلوم الأمنية

جدة - نرمين السيد - وشملت ورشة العمل 12 جلسة، بمشاركة 17 خبيرًا ومتخصصًا من المنظمات الدولية المعنية، و35 مشاركًا يمثلون 7 دول عربية من بينها مصر وبحضور عدد من ضباط القطاعات المعنية بالوزارة.

بدأت فعاليات الورشة بكلمة ترحيب من اللواء دكتور أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، نقل خلالها تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الذى يولى فعاليات هذه الورشة جُلً الاهتمام والرعاية، وتمنياته بأن تُحقق عظيم مستهدفاتها فى دعم عمليات التعاون والتنسيق فى مجال تفعيل استخدام القياسات الحيوية وبيانات المُسافرين لتعزيز أمن الحدود.

واستهدفت الورشة تحقيق مجموعة من المستهدفات يأتى على رأسها "تبادل الخبرات بين الأجهزة الأمنية العربية والمنظمات الدولية لمواجهة التحديات المشتركة فى مجال الأوبئة والنقل الجوى - تعزيز الإجراءات والاشتراطات الأمنية اللازمة وآليات مراقبة الحدود باستخدام القياسات الحيوية ومعلومات المسافرين فى المنافذ والمناطق الحرة - التعرف على الأطر القانونية والمعايير الدولية فى مجال أمن الحدود".

وفى هذا الإطار جاءت جلسات العمل على مدار الثلاث أيام تناقش فى اليوم الأول معلومات المسافرين المُسبقة "الإطار العام"، وفى اليوم الثانى معلومات المسافرين المسبقة "الممارسات – أوجه التعاون - الفرص"، وفى اليوم الثالث القياسات الحيوية لتعزيز أمن الحدود، وذلك بمشاركة كوكبة من الأساتذة والخبراء والمتخصصين الأمنيين، وبحضور عدد من الضباط بوزارة الداخلية المصرية والأجهزة العربية .

وشهدت فعاليات الورشة مناقشات ثرية انتهت إلى عدد من التوصيات تبلورت فيما يلى:

التوسع فى تفعيل التدابير العملية التى تم إقرارها دوليًا لتسهيل حركة الطائرات والركاب والبضائع وإزالة العقبات والعمل على توحيد جهود الأجهزة المعنية.

تطوير الإستراتيجيات والآليات ذات الصلة بتأمين المنافذ والموانئ "البرية والبحرية والجوية"، وتحديث النظم المستخدمة فى هذا الشأن بصفة دورية لتواكب التطور التقنى فى تبادل المعلومات المسبقة عن الركاب لضمان سرعة ودقة تناقل المعلومات والرد عليها.

تعزيز التعاون والتنسيق الأمنى مع دول الجوار لتنظيم وتيسير عملية عبور الأشخاص والبضائع بين الطرفين وفقًا للمعايير التى تم إقرارها دوليًا، خصوصًا فى مجال المعلومات المسبقة عن الركاب.

التنسيق بين الجهات المعنية فى كل دولة لفحص الأشخاص القادمين من الدول التى تشهد انتشار الأوبئة والأمراض واتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الصدد.

تبادل التجارب والخبرات بين الدول والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتدابير أمن الحدود من خلال "عقد ورش عمل – التدريب التخصصى على المستوى الوطنى – الاستعانة بالبرامج التدريبية التى توفرها المنظمات الدولية المعنية".

توفير الغطاء القانونى والمرجعى لجميع الإجراءات التى تتم فى مجال تبادل المعلومات والبيانات بما يضمن فاعلية تلك الإجراءات مع الحفاظ على المعايير الدولية المقررة لحقوق الإنسان.

وفى ختام الفعاليات أجرى المشاركون جولة تفقدية داخل الأكاديمية تعرفوا خلالها على أهم المنشآت التدريبية والتعليمية والأنشطة المختلفة بها، وكان لتلك الفعاليات أصداء إيجابية فى نفوس المشاركين.