التخطيط تطلق حملة خليك ريادى

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلًا عنها مشروع رواد 2030، حملتها التوعوية، بعنوان "خليك ريادى" لنشر فكر ريادة الأعمال والعمل الحر لأبناء العاملين بالجهات الحكومية المختلفة، وانطلقت الحملة بعقد برنامج تدريبى لأبناء العاملين بوزارة المالية.





وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البرنامج التدريبى يسهم فى تشجيع الفكر الريادى لأبناء العاملين بالجهات الحكومية واكتشاف رواد الأعمال الحقيقين عن طريق خلق الأفكار الريادية القابلة للتطبيق، مشيرة إلى اهتمام الدولة بدعم منظومة ريادة الأعمال والابتكار فى المجتمعات المختلفة، وحث الشباب ورواد الأعمال على التفكير فى العمل الحر بصورة غير نمطية وتشجيعهم على إقامة مشروعاتهم والتى تهدف إلى نهضة المجتمع والعمل على حل مشكلاته.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030، أن البرنامج التوعوى تم إطلاقه من خلال مواقع التواصل الاجتماعى عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ويقوم أحد المدربين المختصين بتوفير المعرفة والمهارات الأساسية بهدف تأهيلهم ليصبحوا رواد أعمال، منوهة إلى أنه يتم تأهيل المتدربين للحصول على منحة المليون ريادى والتى تهدف إلى تأهيل مليون رائد أعمال بحلول عام 2030، وذلك فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، بالإضافة إلى الاستفادة من المنح والبرامج التى يقدمها مشروع رواد2030 .

وتابعت خليل، أن مشروع رواد 2030 أدرك أهمية تقديم حملات توعوية خاصة بنشر فكر ريادة الأعمال والعمل الحر لأبناء العاملين بالجهات الحكومية المختلفة، موضحة أن الجلسة التدريبية الأولى تمت بحضور 350 من أبناء العاملين من مختلف المحافظات بالجهات التابعة لوزارة المالية، منهم 36% من محافظة القاهرة وآخرين من الإسكندرية، الصعيد، الدلتا، القناة، وغيرها.