وزيرة الهجرة تهنئ مصطفى قنديل مالك شركة سويفل: نموذج للنجاح

جدة - نرمين السيد - أجرت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اتصالا هاتفيا بالشاب المصرى مصطفى قنديل المقيم فى الإمارات وصاحب فكرة مشروع النقل الجماعى "سويفل"، لتهنئته بالنجاح الذى حققه وجعل شركته تصل إلى العالمية.





وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، بحسب بيان للوزارة، اليوم السبت، أن المصريين بالخارج نابغون فى مجالات كثيرة، مضيفة أن نجاح قنديل فى سن 28 عاما أن يدير واحدة من أكبر الشركات الناشئة فى الشرق الأوسط، بقيمة بلغت نحو 600 مليون دولار، وطرح فى البورصة بقيمة تبلغ 1.5 مليار دولار يؤكد ذلك.

وتابعت وزيرة الهجرة، تهنئتها لقنديل لإدراج شركته الناشئة "سويفل" فى بورصة "ناسداك" الأمريكية، وإشادة الكثيرين بها حول العالم، ما يؤكد أن التجربة مثالية وتقدم حلولا عملية ناجعة للزحام والتأخر

وفى السياق ذاته، وجهت الوزيرة شكرها لكل مصرى ومصرية بالخارج يحرصون على رفع اسم بلدهم، ويعملون بجد واجتهاد لرفعة شأنها وتحقيق النجاح والتميز فى شتى المجالات.

ومن ناحيته، أوضح مصطفى قنديل، أنه ممتن لكل الدعم والاحتفاء الذى يجده من وطنه مصر، متابعًا: "رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بنفسه قابلنى منذ 3 أسابيع وشجعنا جدا، نجاحنا صنعناه بمشاركتكم ودعمكم"، مضيفا أن التفكير فى إطلاق "سويفل" جاء للقضاء على التكدس والزحام المرورى، ويؤكد أنه وزملاءه يسعون للمشاركة فى النهضة التى تحدث فى مصر والتطوير المستمر فى كل مكان.

وأشار إلى أن سويفل تعمل فى مصر وهناك مهندسون متخصصون فى الذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات والبرمجة وغيرها من المجالات، أكثر من 100 مهندس، حيث توفر الشركة فرص عمل للشباب فيها، بجانب فروع فى مصر وكينيا وباكستان والأردن والإمارات والسعودية والبرازيل والمكسيك وأوروبا قريبا.