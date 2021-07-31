إسبانيا تسحق كوت ديفوار بـ«الخمسة» وتتأهل إلى نصف نهائي أولمبياد طوكيو

/643091/إسبانيا-تسحق-كوت-ديفوار-بـالخمسة-وتتأهل-إلى-نصف-نهائي-أولمبياد-طوكيو

انتهت مباراة منتخب إسبانيا وكوت ديفوار، بنتيجة 5/2 ، في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو 2020، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

أحداث المباراة

شهدت مباراة منتخب إسبانيا وكوت ديفوار، أحداث مثيرة، حيث تمكن لاعبو منتخب كوت ديفوار، من تسجيل الهدف الأول في المباراة، وذلك عن طريق إسماعيل ديالو في الدقيقة الـ 10 من زمن المباراة، ثم تعادل منتخب إسبانيا، عن طريق دانيال أولمو في الدقيقة الـ 30 من زمن المباراة، قبل أن يحرز ماكس جرادل الهدف الثاني لمنتخب كوت ديفوار في الدقيقة (1+90)، ثم تعادل رافايل مير فيسنتي لمنتخب إسبانيا في الدقيقة الـ (2+90)، ثم انتهت المباراة بنتيجة 2/2، ليلجأ المنتخبين إلى الوقت الإضافي، واستطاع ميكيل أويارزيال تسجيل الهدف الثالث لمنتخب إسبانيا في الدقيقة الـ 8 من الوقت الإضافي، ثم حسم رافا مير المباراة لصالح منتخب إسبانيا بعد أن سجل هدفين في الدقيقة الـ 27 والـ 30 من زمن الوقت الإضافي.

وبتلك النتيجة تأهل منتخب إسبانيا رسميا، إلى الدور نصف النهائي من أولمبياد طوكيو 2020، وينتظر الفائز من منتخب مصر والبرازيل.

تشكيل إسبانيا أمام كوت ديفوار

في حراسة المرمى: أوناي سيمون.

في خط الدفاع: أوسكار مينجويزا، إريك جارسيا، باو توريس، ميراندا.

في خط الوسط: بيدري، مارتين زوبيمندي، ميكيل مورينو.

في خط الهجوم: داني ألمو، ميكيل أويارزبال، ماركو أسيسنيو.

مصر أمام كوت ديفوار

تمكن المنتخب الوطني الأولمبين بقيادة شوقي غريب، المدير الفني للفريق، أن يتأهل إلى "أولمبياد طوكيو 202"، وذلك بعدما حصد المنتخب الأولمبي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام، وتغلب المنتخب المصري على نظيره الكوت ديفواري، في نهائي البطولة الذي أقيم في استاد القاهرة الدولي بنتيجة 2/1، وبهذا التأهل حقق منتخب مصر رقما قياسيا في التأهل إلى الأولمبياد ، حيث تأهل منتخب الفراعنة 13 مرة إلى الأولمبياد الصيفية.

مصر وإسبانيا

التقى المنتخب الوطني الأولمبي مع منتخب إسبانيا، ضمن منافسات أولى مباريات دور المجموعات من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.