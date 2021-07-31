/643088/سبب-ارتداء-رمضان-صبحي-شارة-قيادة-الفراعنة-أمام-البرازيل

شهدت مباراة مصر والبرازيل لقطة طيبة بين لاعبي الفراعنة، بعد إرتداء رمضان صبحي شارة القيادة في المباراة التي يستضيفها ملعب سيتاما ضمن منافسات ثمن نهائي أولمبياد طوكيو2020.

وعلم دوت الخليج أن سبب إرتداء رمضان صبحي شارة القيادة أمام البرازيل رغم تواجد أحمد حجازي في التشكيلة الأساسية هو تنفيذ وعده لـ لاعب البرازيل بالتنازل عن شارة قيادة المنتخب الأولمبي حال الوصول لربع النهائي.

تشكيل المنتخب الأولمبي في مباراة مصر والبرازيل

ويرصد دوت الخليج تشكيل الفراعنة الرسمي الذي جاء كالتالي:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي

محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - أسامة جلال

أحمد فتوح - عمار حمدي - أكرم توفيق - كريم العراقي

رمضان صبحي - أحمد ياسر ريان - طاهر محمد طاهر

دكة بدلاء مصر والبرازيل

ويجلس على دكة بدلاء الفراعنة:

محمود جاد - أحمد رمضان "بيكهام" - صلاح محسن - ناصر ماهر - إبراهيم عادل - إمام عاشور - ناصر منسي.

قائمة المنتخب الأولمبي

كان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أعلن عن القائمة المشاركة في أولمبياد طوكيو، وشهدت تواجد الثلاثي الكبار محمد الشناوي- أحمد حجازي- محمود الونش.

حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان «بيكهام»- أسامة جلال- كريم العراقي.

خط الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبدالرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

معلق مباراة مصر والبرازيل في أولمبياد طوكيو2020

وتقام المباراة بين مصر والبرازيل في تمام الساعة الثانية عشر ظهر غد السبت ضمن منافسات ثمن نهائي أولمبياد طوكيو2020، ومن المقرر أن يكون المعلق التونسي روؤف خليف هو معلق مباراة الفراعنة والسامبا.

مصر تواجه البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو2020

ويواجه المنتخب المصري نظيره البرازيلي في دور الـ 8 من أولمبياد طوكيو بعد تحقيق الفوز على حساب أستراليا بثنائية دون رد ، بينما تصدرت البرازيل مجموعتها بعد تحقيق الفوز على السعودية بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وتقام المباراة بين مصر والبرازيل اليوم في تمام الثانية عشر ظهرا في لقاء سيسعى خلاله أبناء النيل في تحقيق إنجاز طال إنتظاره.