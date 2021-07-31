/643086/الإمارات-تسجل-1537-إصابة-جديدة-بفيروس-كورونا-في-24-ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، عن إجراء 300,637 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

الإمارات تسجل 1537 إصابة جديدة بفيروس كورونا

‌‎وبحسب التقرير اليومي لوزارة الصحة الإماراتية، فقد أسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1,537 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 680858 حالة.

‌‎كما سجلت الوزارة وفاة 6 حالات مصابة من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1949 حالة.

‌‎ورصدت الصحة الإماراتية شفاء 1,518 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 658198 حالة.