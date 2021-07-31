/643085/خاص-ننشر-أول-صورة-لنجل-شهيد-الشهامة--حسين-السميطي--ضحية-مشاجرة-المرج--بعد-خروجه-من-العناية-المركزة

حصل موقع «دوت الخليج» على الصورة الأولى للشاب المجني عليه الذي إصيب يوم الخميس في مشاجرة بمنطقة المرج، في القاهرة، بعد خروجة من غرفة العناية المركزة.

البداية عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة المرج المقدم حسين خيري، بلاغا من مستشفى الدمرادش، بوصول «أسامة حسين»، مصاب بجرح نافذ في الرأس، أدى إلى نزيف.

وبعد جمع المعلومات والتحريات، أتضح أن المصاب تدخل لفض مشاجرة بين والده وأشخاص أخرى في نفس المنطقة بالاسلحة النارية.

تفريغ كاميرات المراقبة

وكانت نيابة شرق القاهرة أمرت أمس الخميس بتفريغ كاميرات المراقبة بمحل واقعة مشاجرة المرج في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، التي أسفرت عن وفاة شخص وإصابة 4 آخرين، والمعروفة إعلاميا بمشاجرة الصعايدة بين عائلتين في المرج.

وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين وسرعة التحريات التكميلية واستدعاء مجري التحريات لسماع أقواله في الواقعة والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسؤالهم. والاستماع لشهود العيان وأهل المجني عليه والاستماع إلى المتهمين لمعرفة سبب المشاجرة.

سبب الوفاة

وأمرت النيابة التحفظ على الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة وإرسالها إلى الطب الشرعي وأمرت بتشريح جثة المجنى عليه وإعداد تقرير حول سبب الوفاة وطلبت النيابة من المستشفى تقرير بحالة المصابين وإرفاقه بالمحضر.

وروى أحد شهود العيان واقعة مقتل شخص وإصابة 4 اخرين نتيجة مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بين عائلتين في المرج، مشيرًا إلى أن المشاجرة بدأت حوالي الساعة العاشرة مساء الأربعاء الماضي واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأضاف موقع « دوت الخليج »، الحكاية دي بين عائلة السوهاجية وهم يمتلكون محلات عصائر قصب هنا أمام محطة مترو المرج القديمة من الناحتين، والطرف الآخر هم عائلة السميطي».

مستطردا:«حتى الآن غير معلوم سبب المشاجرة ناس بتقول بسبب قيام أحد أفراد عائلة السوهاجية بمعاكسة فتاة تابعة للعائلة الأخرى، وهناك رواية أن السبب هو خلاف على فرش في الشارع».

وتابع: «طرفا المشاجرة أطلقوا علي بعض النيران بشكل فظيع وعشنا هنا لحظات رعب مثل الأفلام السينمائية وفيه واحد رأسه انفصلت عن جسمه، دبحوه في وسط الشارع».

وورد بلاغ لمباحث قسم شرطة المرج، مفاده نشوب مشاجرة بين عائلتين ووقوع ضحايا، وبالانتقال والفحص تبين مقتل شخص يدعى «حسين السميطي»، الشهير بعمدة المرج ، وإصابة 4 آخرين، خلال مشاجرة مع عائلة أخرة تدعى السوهاجي.

فرشة

ونجحت الأجهزة الأمنية في السيطرة علي المشاجرة، وتكثف مباحث القسم من جهودها لضبط طرفي المشاجرة. دلت تحريات رجال مباحث القاهرة فى واقعة مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين فى مشاجرة عنيفة بمنطقة المرج أن السبب خلافات على "فرشة "بالشارع.

وأضافت التحريات الأولية لرجال المباحث، أن المشاجرة نشبت بين صاحب محل وأحد البائعين بسبب قيام الأخير بالفرش أمام المحل وتطورت لمشاجرة استعان فيها كل منهم بأقاربه وأنصاره ودارت مشاجرة عنيفة بالأسلحة النارية والبيضاء أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 4 من الطرفين.

وأشارت التحريات إلي أن المتهمين أحدثوا حالة من الهرج بالمنطقة وأطلقوا النار بشكل عشوائى مما تسبب فى ذعر بين الأهالي.