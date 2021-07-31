/643083/نيللي-كريم-تفاجئ-الجمهور-بعقد-قرانها-في-هذا-الموعد

انتشر مؤخرا، عديد من الأنباء أفادت بدخول الفنانة المتألقة نيللي كريم في علاقة عاطفية جديدة دون الكشف عن أي تفاصيل تخص هذا الإرتباط أو الإعلان عن هوية هذا الشخص، الأمر الذي جعل الجمهور في ترقب شديد لمعرفة موعد عقد قرانها للتعرف على بطل أحلام الفنانة.

دوت الخليج يكشف موعد زفاف الفنانة نيللي كريم

وأكدت الفنانة نيللي كريم في أحد التصريحات الصحفية نبأ ارتباطها عاطفية فقالت: "بالفعل أعيش قصة حب حاليًا وسأعلن كافة تفاصيلها قريبًا"، مضيفة إلى أن تأخر إعلانها بسبب انشغالها في عمل فني جديد يجمعها بإياد نصار، وسيقتصر حفل الزفاف على إقامة عقد قران في المنزل وسيكون بعد شهر من الآن.

نيللي كريم تستعد لفيلم «كازابلانكا 2»

وتستعد حاليًا الفنانة نيللي كريم لتصوير الجزء الثاني من فيلم «كازابلانكا» مع النجم أمير كرارة و المؤلف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي، وذلك بعد أن حقق الجزء الأول نجاحًا ساحقًا، والذي كان من بطولة كل من غادة عادل، وعمرو عبد الجليل، وإياد نصار،ولبلبة ، ومحمود البزاوى، وأحمد داش، والنجم التركى هاليت أرغنش، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف بالعمل أبرزهم، مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى، من تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمى.

تفاصيل مشاركة نيللي كريم في الجزء الأول من كازابلانكا

الجدير بالذكر أن الفنانة نيللي كريم تحدثت عن مشاركتها في الجزء الأول من فيلم كازابلانكا موضحة أن الأمر بدأ باتصال ودعوة من أمير كرارة لزيارة موقع التصوير وهناك عرض عليها المشاركة قبل أن توافق عليها، كما أنها تمكنت من أداء المشهد بسهولة رغم حركاته العنيفة لكنها تتمتع باللياقة البدنية المطلوبة لأدائها بسبب كونها راقصة باليه، مشيرة إلى أنها أحبت مشاهد الأكشن وترحب بتقديمها في أعمال قادمة كنوع من التغيير.

نيللي كريم تتألق في دراما رمضان 2021

وشاركت نيللي كريم في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «ضد الكسر»، بطولتها إلى جانب محمد فراج، لقاء الخميسى، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، تارا عماد، سينتيا خليفة، حمزة العيلي، لؤى عمران، نور ايهاب، تامر هشام، نهير أمين، جمال يوسف، سامى مغاورى وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الاعلامية والعدل جروب.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي؛ إذ يتناول قصة فتاة تدعى «سلمى»، وتزوجت بشخص مستهتر هو محمد فراج، الذي يجسد شخصية كريم، وله علاقات نسائية متعددة ونزواته متعددة، وتنشب بينهما خلافات مستمرة، لتتعرض لمحاولة قتل، وتبدأ المحاولات للتعرف على مرتكب الواقعة في ظل دخولها غيبوبة بالمستشفى.