/643082/المركز-الإعلامي-لمجلس-الوزراء-خفض-سعر-الفائدة-ساهم-فى-تحقيق-معدل-نمو-اقتصادي-موجب

قدم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقرير استعرض خلاله التفاصيل الخاصة بمعدلات النمو الايجابي التى حققتها مصر خلال الفترة الماضية، والتى منها تحقيق الجنيه نمو إيجابي.

دوت الخليج

الوزراء: خفض سعر الفائدة ساهم فى الاستمرار فى تحقيق معدل نمو اقتصادي

وأضاف التقرير الذى نشره مجلس الوزراء:” إن خفض سعر الفائدة قد ساهم في الاستمرار في تحقيق معدل نمو اقتصادي موجب وتجنب حدوث انكماش بالرغم من أزمة كورونا، ليسجل 2.9% في الربع الثالث من عام 2020/2021، بعدما وصل معدل النمو إلى 4.4% في الربع ذاته من عام 2016/2017. وأوضح التقرير أن هذه الخطوات ساعدت على انخفاض معدل البطالة لـ 7,4% في الربع الأول عام 2021، مقارنة بـ 12% بنفس الربع من عام 2017.

وذكر التقرير أن تحسن القوة الشرائية للجنيه، قد ساهم أيضاً في حدوث انخفاض في أسعار أبرز السلع الغذائية، مستعرضاً نماذج للسلع التي شهدت أسعارها انخفاضاً خلال يونيو 2021 مقارنة بـيونيو 2017.

وفي هذا الصدد، ذكر التقرير انخفاض سعر الفلفل الأسود الحب بنسبة 35.09%، والسمك البلطي 16.23%، ودجاج المزارع 13.78%، والعدس المجروش البلدي 12.75%، والدجاج الأبيض المذبوح "المجمد المحلي" 10.42%، والفراولة 10.01%، والسمك البوري 9.29%، والقمح العادي البلدي 7%، واللحم البقري والجاموسي متوسط السن "كندوز مشفي" 4.97%.

وأشار التقرير إلى انخفاض سعر السكر الحر المعبأ بنسبة 4%، واللحم الضأن البلدي بالعظم 3.03%، والسمك المكرونة المجمد بنسبة 2.82%، وبيض المزارع بنسبة 2.42%.

واستعرض التقرير أبرز إشادات المؤسسات الدولية بالأداء القوي للجنيه المصري، لافتاً إلى إشادة البنك الدولي بأن تحسن قيمة الجنيه المصري خلال الأشهر الأولى من العام المالي 2019/2020 ساعد على خفض أسعار السلع الأولية المستوردة بالعملة المحلية.

وأشاد صندوق النقد الدولي بتنفيذ مصر إصلاحات طموحة لاستعادة الاستقرار الاقتصادى، والتي ساعدتها على دخول أزمة كورونا بإمكانات قوية، وكان على رأسها تعويم سعر الصرف الذي سمح بمعالجة النقص فى توافر العملات الأجنبية وامتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على القدرة التنافسية للجنيه المصرى.