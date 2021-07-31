/643079/الداخلية-تكشف-حقيقة-تعرض-قيادات-الإرهابية-لأزمات-صحية-في-السجون

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، اليوم السبت، صحة ما تم تداوله ببعض القنوات الفضائية التابعة للعناصر الإرهابية، حول تعرض أى من قيادات الجماعة الإرهابية المحكومة عليهم لإية أزمات صحية أو انتهاكات داخل السجون، مؤكداً أن ما تم تناوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملة وتفصيلاً.

ويأتى فى إطار المساعى الدائمة للأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية لإثارة البلبلة ونشر الأكاذيب والشائعات، مشدداً على أن قطاع الحماية المجتمعية يقدم كافة أوجه الرعاية الصحية للنزلاء .

كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية، الملامح المبدئية لحركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2021، ويترقبها كافة ضباط قطاعات وإدارات ومديريات أمن وزارة الداخلية، ومن المقرر إصدارها خلال ساعات القادمة .

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الملامح المبدئية لحركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2021

«الدفعة 1996 و1997»

وجرى ترقية الدفعة 1996 و1997 إلى رتبة عميد والدفعة 2001 و2002 إلى رتبة عقيد و2006 إلى رتبة المقدم و2011 إلى رتبة الرائد و2017 إلى رتبة النقيب.

ومن المقرر فتح باب التظلمات على الحركة فور الإعلان الرسمى عنها من خلال شئون الضباط.

وترتكز أبرز محاور الحركة العامة لضباط الشرطة 2021 على استمرار جهود تطوير أدوات وأساليب مكافحة الجريمة بصفة عامة الأمر الذي يحتاج لآليات غير تقليدية وتطوير سريع لكافة عناصر الجهاز الأمني.

ترقية عدد كبير من الضباط

وتتبلور أبرز الملامح حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة 2021، في ترقية عدد كبير من الضباط خاصة من الرتب الصغرى بالإضافة إلى الترقية والمد في الرتب العليا وترقية ضباط من مختلف الدفعات.

وتتبلور أيضًا ملامح الحركة على نقل وندب مساعدي الوزير فى مختلف القطاعات من ذوي الخبرات المتميزة لمواجهة كافة التحديات الأمنية الحالية.

حركة ضباط الشرطة 2021

وتدعيم مديريات الأمن التى تتسم بمواجهة الأعمال الجنائية شديدة الخطورة والإرهابية خاصة شمال سيناء والسحر والجمال وبحيرة المنزلة بأعداد من الضباط المتميزين وظيفيًا والمؤهلين تدريبيًا فى مجالات المواجهات الأمنية والمفرقعات وتدعيم بعض الجهات النوعية وبصفة خاص قطاع أمن المنافذ.

ترقيات الشرطة 2021

كما يجرى أعمال تدعيم الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار فى إطار السياسة العامة للدولة فى تحقيق الأمان لضيوف مصر من الوفود الاجنبية والسائحين بمختلف المقاصد السياحية دعمًا لهذا القطاع الاقتصادي الحيوي، وكذلك المنافذ البرية والجوية والحدودية الأمنية.

تنقلات لقرابة 22 من مساعدي الوزير ومديري إدارات البحث الجنائي

وتحرص الحركة العامة لضباط الشرطة 2021 ترقيات وتنقلات لقرابة 22 من مساعدي الوزير ومديري إدارات البحث الجنائي بهدف تعزيز مديريات الأمن العامة والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيًا وصحيًا للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين مع مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط 2021 في إطار القواعد تحقيقًا للاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي.