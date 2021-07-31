/643078/ميلان-الإيطالي-يعلن-إصابة-اللاعب-الجزائري-إسماعيل-بن-ناصر-بفيروس-كورونا

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم السبت، عن إصابة اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر بفيروس كورونا، وأصدر نادى ميلان بيانا رسميا عبر موقعه الرسمي على الانترنت.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وحسابه على توتير جاء فيه :"أن إسماعيل بن ناصر لم يتم استدعائه للمباراة الودية ضد نيس نتيجة لمسحة إيجابية في المنزل ، تم إجراؤها خلال الأسبوع".

وأكد ميلان أن لاعبه لم يختلط بزملائه في الفريق منذ مباراة السبت الماضي الودية ضد مودينا، فيما شدد ميلان على سلبية عينة باقي لاعبيه هذا الأسبوع قبل السفر إلى نيس، وقدم بن ناصر موسمًا ممتازًا مع ميلان الموسم الماضي وكان أحد أوراق المدرب ستيفانو بيولي المهمة في خط الوسط.

الجدير بالذكر أن انضم أوليفييه جيرو إلى إيطاليا للخضوع للكشف الطبي مع نادي ميلان، والذي قادما من الفريق الإنجليزي تشيلسي.

أرقام جيرو مع تشيلسي

سجل الفرنسي أوليفر جيرو 39 هدفا بقميص تشيلسي، ونجح في حصد مع الفريق البلوز ثلاث ألقاب من بينهم دوري أبطال أوروبا، على حساب فريق مانشستر سيتي، في النهائي بنتيجة هدف دون رد.

شارك أوليفر جيرو مع تشيلسي في الموسم المنصرم، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في 17 مباراة، إستطاع أن يسجل من خلالها 6 أهداف، وتلقي فيها بطاقة صفراء وحيده، وخرج منهما بدون أي بطاقات حمراء.

وشارك في 8 مباريات في بطولة دوري أبطال أوروبا، مع فريقة السابق تشيلسي، وإستطاع أن يسجل من من خلالهما 6 أهداف، أستطاع أن يخرج منهما بدون أي بطاقات صفراء، أو حمراء.

جيرو مع فرنسا في يورو 2020

شارك أوليفر جيرو مع منتخب بلاده فرنسا، في بطولة كأس أمم أوروبا 2020، في مبارتين فقط، ولم يصل فيها إلى شباك المنافس، وخرج من البطولة بدون أن يتلقى أي بطاقات صفراء أو حمراء.

حقق تشيلسي لقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على مانشيستر سيتي في نهائي دوري الأبطال في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على الدراجاو بالعاصمة البرتغالية ، واتنتهت المواجهة بفوز البلوز بهدف نظيف سجله مهاجم الفريق في أحد الشوط الأول.