/643076/أولمبياد-طوكيو-إسبانيا-تتعادل-مع-كوت-ديفوار-في-مباراة-دراماتيكية-والمواجهة-تتجه-للوقت-الإضافي

انتهت مباراة منتخب إسبانيا وكوت ديفوار، بنتيجة 2/1، في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو 2020، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

شهدت مباراة منتخب إسبانيا وكوت ديفوار، أحداث مثيرة، حيث تمكن لاعبو منتخب كوت ديفوار، من تسجيل الهدف الأول في المباراة، ثم تعادل منتخب إسبانيا، قبل أن يحرز لاعبو كوت ديفوار الهدف الثاني في الدقيقة الأخير من الوقت الأصلي، ثم تعادل منتخب إسبانيا في الوقت بدل الضائع.

تشكيل إسبانيا أمام كوت ديفوار

في حراسة المرمى: أوناي سيمون.

في خط الدفاع: أوسكار مينجويزا، إريك جارسيا، باو توريس، ميراندا.

في خط الوسط: بيدري، مارتين زوبيمندي، ميكيل مورينو.

في خط الهجوم: داني ألمو، ميكيل أويارزبال، ماركو أسيسنيو.

مصر أمام كوت ديفوار

تمكن المنتخب الوطني الأولمبين بقيادة شوقي غريب، المدير الفني للفريق، أن يتأهل إلى "أولمبياد طوكيو 202"، وذلك بعدما حصد المنتخب الأولمبي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام، وتغلب المنتخب المصري على نظيره الكوت ديفواري، في نهائي البطولة الذي أقيم في استاد القاهرة الدولي بنتيجة 2/1، وبهذا التأهل حقق منتخب مصر رقما قياسيا في التأهل إلى الأولمبياد ، حيث تأهل منتخب الفراعنة 13 مرة إلى الأولمبياد الصيفية.

مصر وإسبانيا

التقى المنتخب الوطني الأولمبي مع منتخب إسبانيا، ضمن منافسات أولى مباريات دور المجموعات من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.