/643074/تقارير-صحفية-إنجليزية-المحمدي-يواصل-مسيرته-في-البريميرليج

كشفت تقارير صحفية إنجليزية صباح اليوم السبت عن دخول نادي إيفرتون في منافسة مع أهلي جدة المنافس في بطولة الدوري السعودي على ضم مدافع أستون فيلا السابق ومنتخب مصر، أحمد المحمدي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويستعرض دوت الخليج تفاصيل التقرير الإنجليزي حول ضم نادي إفرتون الإنجليزي، الدولي المصري أحمد المحمدي.

وانتهى عقد أحمد المحمدي مع أستون فيلا في 30 يونيو الماضي، وحتى الآن، لم يوقع الظهير الأيمن المصري الدولي مع أي نادٍ جديد في ظل ظهور اهتمام من قبل النادي السعودي.

تقرير الصحافة الإنجليزية

وبحسب شبكة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، يبحث نادي إيفرتون عن التعاقد مع ظهير أيمن جديد بطلب من المدير الفني الحالي للفريق الأول، رفائيل بينيتيز.

وضع النادي الإنجليزي هدفًا له بالتعاقد مع ظهير أيمن منتخب هولندا، دينزل دومفريس، من إيندهوفن ولكن طلبات النادي الهولندي المالية كبيرة ولا يرغب إيفرتون في دفعها بالوقت الحالي.

إفرتون يبحث عن مدافع

وبالتالي، بدأ إيفرتون في البحث عن بدلاء آخرين مثل ماكس آرونز (نورويتش سيتي) لكنها صفقة صعبة أيضًا بسبب سعرها الكبير ولذلك سيبحث النادي عن بدائل قصيرة الأجل لا تكلف خزائنه الكثير من الأموال.

يراقب إيفرتون لاعبين مثل ديوجو دالوت (مانشستر يونايتد) كذلك وضعت الشبكة اسمي أحمد المحمدي وناثانيل كلاين بعد انتهاء عقدهما مع أستون فيلا وكريستال بالاس.

المحمدي يكشف عن سبب رحيله

أكد أحمد المحمدي ظهير أيمن أستون فيلا الإنجليزي والمنتخب المصري أن هذا الموسم هو الأخير بين صفوف النادي الإنجليزي ، مشددا أنه سعيد بتلك الفترة مع الفريق ومساهمته في بقائه ضمن أندية البريميرليج ، وشرح مدافع المنتخب المصري الأسباب عبر حسابه الشخصي علىى توتير.

وكتب أحمد المحمدي عبر حسابه الشخصي على تويتر في بيان رسمي : " أنتهز الفرصة لأشكر الجميع فى النادى، كان شرفا لى اللعب أرحل وأنا على علم أني ساهمت في عودة النادي إلى المكان الذي يستحقه، قائمة اللاعبين رائعة وأثق أنها ستصبح أفضل مع رؤية وعمل الملاك".

وتابع المحمدي عبر تويتر: " أشكر المدرب وأوجه شكر خاص للجمهور، افتقدناكم فى الموسم الحالى لكنكم ستعودون الموسم المقبل، الفرصة متاحة لى للعودة مستقبلا إلى النادي فى منصب تدريبي".

يأتي هذا القرار من المحمدي بسبب خروجه بشكل شبه كامل من حسابات المدير الفني للفريق دين سميث ، الذي تجاهل الاعتماد عليه طوال الموسم ولم يشركه سوى بعض الدقائق في المباريات.