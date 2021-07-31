بعد إياد نصار..محمود عبد الغني ينضم لأبطال فيلم «الباب الأخضر»

/643073/بعد-إياد-نصارمحمود-عبد-الغني-ينضم-لأبطال-فيلم-الباب-الأخضر

انضم الفنان محمود عبد الغني مؤخرا لصناع فيلم «الباب الأخضر» للكاتب الراحل أسامه أنور عكاشة، بعد أيام قليلة من تعاقد الفنان إياد نصار الذي يخوض بطولة العمل.

دوت الخليج يرصد أخر المنضمين لفيلم «الباب الأخضر»

يتولى المخرج رؤوف عبدالعزيز إخراج فيلم «الباب الأخضر» في تجربة سينمائية مختلفة من نوعها وذلك بعد العديد من المحاولات بينه وبين ورثة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

وكان قد نشر رؤوف عبدالعزيز منذ فترة طويلة البوستر الدعائي لفيلم «الباب الأخضر»، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلق عليه كاتبًا: " تحدى جديد وحلم قديم هيطلع للنور قريب جداً، فيلم الباب_الأخضر، قصه وسيناريو وحوار : أسامه أنور عكاشة، إشراف عام : حسام شوقى إخراج : رؤوف عبد العزيز، دعواتكم".

معلومات عن أسامة أنور عكاشة

أسامة أنور عكاشة كاتب روائي ومسلسلات وأفلام ومسرحيات مصري، وهو أحد أهم المؤلفين وكتاب السيناريو في الدراما المصرية والعربية، وتعتبر أعماله التلفزيونية الأهم والأكثر متابعة في مصر والعالم العربي ومن أهم أعمال السينمائية كلا من "كتيبة الإعدام، تحت الصفر، الهجامة، ودماء تحت الأسفلت، الطعم والسنارة، الاسكندراني"، ليأتي المخرج رؤوف عبدالعزيز ويضيف عمل جديد من أعماله لتاريخه في السينما المصرية بعد وفاته وهو فيلم "الباب الأخضر".

محمود عبد الغني يشارك في فيلم «السرب» مع السقا

وينتظر الفنان محمود عبد الغني خلال الفترة الحالية عرض فيلمه الجديد «السرب» الذي يشارك في بطولته كل من أحمد السقا، منى زكى، قصي خولى، شريف منير، دياب، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

إياد نصار يتألق في فيلم موسى

يقدم إياد نصار خلال تلك الفترة فيلم «موسى» أول قصة روبوت في السينما العربية، من خلال طالب في كلية هندسة يخترع ليساعده في أمور شخصية، ولكن الأمور تتعقد وتخرج عن السيطرة. الفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ومن المقرر عرضه في أول شهر أغسطس من هذا العام.

ويشارك في إنتاج فيلم «موسى» 3 من كبرى شركات الإنتاج السينمائى في مصر والعالم ‏العربى، وهم سينرجى فيلمز (تامر مرسي)، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وتتولى شركة دولار فيلم توزيع الفيلم داخل مصر، التوزيع الخارجي لشركة الطاهر ميديا برودكشن، فيما تتولى MAD Solutions الترويج للفيلم.