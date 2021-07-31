القوي العاملة : تعيين 2123 شاباً.. منهم 27 من ذوي القدرات بالمنوفية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنوفية بتعيين 2123 شاباً ، من بينهم 27 من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 5237 شابا باحثاً عن العمل .

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بلغت 58 ألف جنيه لـ 24 عاملا ، منها 20 ألف جنيه منح مولود لـ 10 عمال ، و10 منح زواج بمبلغ 30 ألف جنيه ، ومنحتي وفاة أحد الأقارب بمبلغ 4000 جنيه، كما تم صرف رعاية صحية لعاملين بمبلغ 4000 جنيه.

وأوضح على حامد الزقم مدير المديرية - في تقريره للوزير -عن ما تم إنجازه خلال يونيو الماضي ، إلى أن المديرية استخرجت 1630 شهادة قياس مستوى المهارة ، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال علي المهن المختلفة.

وفي مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 973 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 189 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون ، أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش علي 437 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر التفتيش عن تحرير 123 محضراً للمنشآت المخالفة .