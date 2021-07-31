بالبنط العريض يكشف بالأسماء من يدعمون إخوان تونس فى الصحافة العالمية

جدة - نرمين السيد - يكشف الدكتور حسام فاروق، مقدم برنامج "بالبنط العريض" خلال حلقة اليوم بالأسماء عن من يدعمون إخوان تونس فى الصحافة العالمية ولماذا تعمدت بعض الصحف الأجنبية المقارنة بين ثورة المصريين على جماعة الإخوان الإرهابية فى 30 يونيو وما يحدث الآن فى تونس؟





من جانب آخر يعرض فاروق، لنظرة صحيفة "الإيكونوميست" البريطانية للاقتصاد المصرى الآن ونظرتها قبل 5 سنوات، وكيف تغيرت بنسبة 100%؟ وعلى صعيد الصحافة الأرشيفية يستعرض فاروق، مقال "الجارديان" البريطانية يوم 27 يوليو 1956 بعد يوم واحد من تأميم قناة السويس، وكيف كانت نظرة العالم لهذا القرار الذى أربك حسابات قوى الاستعمار القديم؟ "بالبنط العريض" يبث على الهواء مباشرة، على القناة الفضائية المصرية فى تمام الساعة 3.45 بتوقيت القاهرة، والبرنامج إعداد وتقديم الكاتب الصحفى الدكتور حسام فاروق الباحث فى الإعلام السياسى الدولى.

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