«50 يومًا هروب».. تفاصيل القبض على المتهم بقتل زوجته في 15 مايو

/643069/50-يوما-هروب-تفاصيل-القبض-على-المتهم-بقتل-زوجته-في-15-مايو

شهر و20 يومًا نجح خلالهم المتهم بقتل زوجته بمدينة 15 مايو بالقاهرة، في الهروب رجال مباحث القاهرة، خوفًا من وضع الأساور الحديدية في يده والزج به «خلف القضبان» بعد إدراكه لحجم جريمته التي ارتكبها في حق زوجته، حتى تمكن رجال المباحث في ضبطه وتقديمه للعدالة.

دوت الخليج يرصد في التقرير التالي التفاصيل الكاملة لجريمة 15 مايو

قتلها بإيشارب وهرب

ترجع تفاصيل الواقعة في يوم 10 من شهر يونيو الماضي، عندما تلقى مأمور قسم شرطة 15 مايو، بلاغًا من ابن صاحب مصنع ملابس، يقيم بدائرة قسم الشرطة، يفيد بقيام والده بقتل والدته خنقًا بـ«إيشارب»، في شقتهم بدائرة القسم، وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل داخل محل البلاغ، ووجود "إيشارب" حول رقبتها.

وكشفت التحريات الأولية لرجال مباحث القاهرة، أن مشاكل بين المجني عليها والمتهم، وراء قيام الأخير بقتل زوجته، مضيفةً أن يوم الواقعة حدثت مشادة كلامية بين الزوجين، قام على أثرها المتهم بالتعدي على زوجته بالضرب، ثم خنقها بواسطة «إيشارب»، خاص بها، وفر هاربًا.

وانتدبت النيابة العامة الطب الشرعي لتشريح جثمان المتوفية وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المتهم الهارب.

النيابة تباشر التحقيقات للوقوف على سبب الجريمة

تواصل النيابة العامة بالقاهرة التحقيقات للوقوف على كافة أسباب وملابسات الجريمة .

وبمناقشة المتهم أمام النيابة العامة في الواقعة، اعترف تفصيليًا بجريمته، وأنه قام بخنق زوجته بـ«إيشارب» كانت ترتديه وقت الحادث حتى الموت وسقطت جثة هامدة على الأرض، وأنه هرب بشقة من منطقة قريبة من مكان الحادث، وأنه كان قليل الخروج خوفًا من القبض علية.