راوية مختار لـ دوت الخليج: دور الانعقاد الاول ترك بصمة قوية في تاريخ البرلمان«فيديو»

/643072/راوية-مختار-لـ-تحيا-مصر-دور-الانعقاد-الاول-ترك-بصمة-قوية-في-تاريخ-البرلمانفيديو

قالت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الصحة بالبرلمان ان دور الانعقاد الاول لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ترك بصمة قوية جدا فى تاريخ البرلمان لاسيما روح الشباب والتنوع تحت قبة البرلمان .

دوت الخليج يرصد ما ذكرته النائبة رواية مختار فى ختام دور الانعقاد الاول فض دور الانعقاد الاول واكدت النائبة راوية مختار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ان دور الانعقاد الاول كان يتسم ايضا بالديمقراطية فى اراء متعددة خاصة ان تركيبة البرلمان متعددة ايضا مابين مستقلين واغلبية ومعارضة والجميع كان يعمل لصالح الوطن والمواطن بكل شفافية وكل وضوح . الفصل التشريعي الثاني وعن اداء لجنة الصحة بمجلس النواب اكدت النائبة راوية مختار ان اداء اللجنة خلال دور الانعقاد الاول كانت مميزة جدا خاصة فى فترة ازمة كورونا وكان اعمال اللجنة لا تنتنهي خاصة فى مناقشة طلبات الاحاطة ومشاريع القوانين ميزاتنية الصحة مشيرة الى ان اللجنة تفوقت عن باقى اللجان ونتمني ان نكون عند حسن ظن المواطنين قائلة :" نحن هنا تحت القبة لخدمة المواطنين والمواطن .

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