/643071/مشوارك-سعيد---انتظام-في-الحركة-المرورية-بشوارع-القاهرة-والجيزة
شهدت المحاور و الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، خلال الساعات الأولى صباح اليوم السبت، انتظام في الحركة المرورية بالطرق العامة وأعلى الكباري والمحاور الرئيسية، خاصة شارع فيصل، والطريق الدائري نزلة المنيب، وطالبت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات، بالالتزام بتعليمات رجال المرور واتباع الإرشادات المروية؛ حفاظًا على سلامتهم.
دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل النشرة المرورية
وتُتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مُراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لتذليل أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.
سيارات إغاثة
وتم التنسيق مع إدارات المرور على مُستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المُرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات.
قائدي السيارات
وتمركز عدد من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، لمُساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو تعرضت لحوادث من خلال الرقم 01221110000.
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