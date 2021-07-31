هند حازم لـ دوت الخليج فى ختام دور الانعقاد الاول: البرلمان انحاز للمواطن ونبض الشارع«فيديو »

/643068/هند-حازم-لـ-تحيا-مصر-فى-ختام-دور-الانعقاد-الاول-البرلمان-انحاز-للمواطن-ونبض-الشارعفيديو

اعربت النائبة هند حازم عضو مجلس النواب، وامين سر لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، عن فخرها بالانضمام للجنة التضامن برئاسة النائب القدير عبد الهادي القصبي لما تحملة اللجنة من مسؤليات تخص ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة مشيرة الى ان دور الانعقاد الاول للبرلمان يختلف من نائب لاخر خاصة النواب المنضمين حديثا تحت القبة قائلة :" نعتبرها فترة اعداد وتدريب " .

دوت الخليج يرصد ما ذكرته النائبة هند حازم فى ختام دور الانعقاد الاول

فض دور الانعقاد الاول

واكدت النائبة هند حازم امين سر لجنة التضامن الاجتماعي لتحيا مصر ان التنوع الذي امتاز به البرلمان الحالي من تمثيل للمراة والشباب وذوي الاعاقة كان فى صالح المواطن ويعبر عن كافة فئات المجتمع موجهه التحية للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب قائلة :" رئيس المجلس قيمة وقامة وفخر حقيقي " مؤكده علىان رئيس البرلمانادار الجلسات باقتدار وحكمه ويعلم كيف يدير وكيف يوازن واعطاء الفرصة لكل الاعضاء ليعبروا عن ارائهم المختلفه .

اللجان النوعية

وعن عمل اللجان النوعية بمجلس النواب اكدت النائبة هند حازم ان اللجان عملت على مدار دور الانعقاد الاول للبرلمان بكل طاقتها بشكل قوي وفعال وخاصة لجنة التضامن الاجتماعي برئاسة النائب عبد الهادي القصبي الذي ناقشت عدد كبير من مشاريع القوانين وطلبات الاحاطة وكل ما يتعلق بالاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ونتمني الافضل فى دور الانعقاد القادم .