/643070/ماذا-فعلت-البعثة-الفلسطينية-في-أولمبياد-طوكيو-2020

اختتمت بعثة فلسطين، مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم السبت، بعد انتهاء منافسات الرباع محمد حمادة، لفعاليات رفع الأثقال.

ويستعرض دوت الخليج نتائج البعثة الفليسطينة في أولمبياد طوكيو 2020:

المنافسة الأخيرة

أنهى الرباع الفلسطيني محمد حمادة، منافسات رفع الأثقال بأولمبياد طوكيو 2020، بالمركز الخامس والأخير بمجموعته، بفئة 96 كيلو جرام.

وسجل حمادة، 137 كيلو جرامًا في الخطف، و173 كيلو جرامًا في النتر، لتختتم مع منافسات البعثة الفلسطينة في أولمبياد طوكيو 2020.

منافسات البعثة الفلسطينية

شاركت البعثة الفلسطينية في أولمبياد طوكيو بأربعة ألعاب، وهي السباحة، الجودو، رفع الأثقال وألعاب القوى.

ومثل فلسطين في منافسات السباحة يزن البواب في منافسات 100 متر حرة، بالإضافة إلى دانيا نور، في سباق 50 مترًا حرة.

وفي منافسات الجودو، وسام أبو أرميلة، في وزن تحت 81 كيلو جرامًا.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وفي منافسات ألعاب القوى، العداءة هناء بركات في سباق 100 متر، وكانت قريبة للتأهل إلى الدور الثاني، ولكن تأخرت بـ 5 أجزاء من الثانية.

بالإضافة إلى الرباع محمد حمادة والذي اختتم منافسات البعثة الفلسطينية، بعد أن أنهى منافسات رفع الأثقال بالمركز الخامس والأخير بمجموعته، بفئة 96 كيلو جرام.