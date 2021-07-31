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/643067/بـ-28-مليون-دولار-عائلة-أسامة-بن-لادن-تعرض-قصرها-فى-أمريكا-للبيع-صور
تفاجيء سكان مدينة لوس أنجلوس الأمريكية بعرض منزل الأخ غير الشقيق لزعيم القاعدة أسامة بن لادن، للبيع مقابل 28 مليون دولار، الأمر الذى دفع الكثيرين إلى ربط المنزل بقصة بن لادن وتنظيمه الإرهابى.
ملكية المنزل
وبحسب التقارير الأمريكية، ملكية المنزل تعود إلى إبراهيم، الأخ الأكبر غير الشقيق لأسامة بن لادن، ويقع فى منطقة "بيل إير" بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، والذى اشتراه فى عام 1983، وتم بناءه منذ عام 1931.
ووفقاً لإعلان البيع، فإن القصر المكون من طابقين يمتد على مساحة لا تقل عن 660 مترًا مربعًا، ويضم بين جدرانه 7 غرف للنوم و5 حمامات.
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