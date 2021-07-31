أحداث رياضية تنتظرك اليوم السبت: موعد مباراة منتخب مصر و البرازيل.. مدافع الأهلي يخضع لفحص طبى.. أهم منافسات الألعاب الأولمبية طوكيو 2020

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تشهد الساحة الرياضية اليوم السبت، العديد من الأخبار والأحداث الكروية بشكل خاص والرياضة بشكل عام وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث رياضية في إنتظارك.

منتخب مصر

يدخل منتخب مصر الأولمبي مباراته اليوم السبت أمام البرازيل، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي تشكيل مصر الرسمي لمواجهة البرازيل في ثمن نهائي أولمبياد طوكيو2020 والمقرر إنطلاقها في تمام الثانية عشر ظهر اليوم.

تشكيل الفراعنة الرسمي الذي جاء كالتالي:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي

محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - أسامة جلال

أحمد فتوح - عمار حمدي - أكرم توفيق - كريم العراقي

رمضان صبحي - أحمد ياسر ريان - طاهر محمد طاهر

منافسات طوكيو

ودع ثنائي منتخب مصر للرماية عبد العزيز محيلبة وماجي عشماوي، تصفيات منافسات الزوجي المختلط للتراب، بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

احتل الثنائي المصري عبد العزيز محيلبة وماجي عشماوي، المركز السادس عشر والأخير، في منافسات الرماية لسباق زوجي المختلط للتراب، وطبقا لقواعد الأولمبياد يتأهل صاحبي المركز الأول والثاني.

وحقق الثنائي 138 طبقا من أصل 150، حيث حصلوا في الجولة الأولى 46 طبقًا و47 طبقًا في الجولة الثانية، و45 طبقًا في الجولة الثالثة والأخيرة ليكون المجموع 138 طبقًا من أصل 150.

ودع سيف آسر منافسات الجمباز ترامبولين في أولمبياد طوكيو 2020، بعد مشاركة مشرفة، حيث تعد المشاركة هي الأولى لمصر في هذه اللعبة في الأولمبياد، وحصل سيف على 45.810 في المحاولة الأولى، و50.380 في المحاولة الثانية، ليحقق بطل إفريقيا 96.190 نقطة في إجمالي المحاولتين، ليحتل المركز الـ 10 من أصل 16 متسابقا.

حطم السباح الأمريكي كايلب دريسيل الرقم القياسي العالمي في الأولمبياد، وحصل على الميدالية الذهبية سباق 100 متر فراشة، ضمن منافسات أولمبياد طوكيو2020 المقامة حاليا فى اليابان.

الأهلي

يخضع رامى ربيعة مدافع النادى الأهلي لفحص طبى عقب استئناف التدريبات بعد 3 أيام راحة سلبية، منحها الجهاز الفني، للاعبين، بعد تأجيل الدوري المحلي، وذلك لحسم موقفه من المباراة المقبلة بعد إصابته بكدمة في القدم خلال مباراة أسوان.

واقتنص الأهلي، فوز مثير على حساب مضيفه أسوان بنتيجة 3-1، في اللقاء المؤجل من الجولة 17 للدوري المصري الممتاز.