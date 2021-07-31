/643059/السويسرية-كريستين-تتوج-بذهبية-في-الرماية

توجت السويسرية نينا كريستين، اليوم السبت، بالميدالية الذهبية في مسابقة الرماية بالبندقية من ثلاثة أوضاع، من مسافة 50 مترا سيدات، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

السويسرية نينا كريستين تتوج بالميدالية الذهبية في منافسات الرماية

واحتلت نينا كريستين المركز الأول، مسجلة 9ر463 نقطة، لتحطم بذلك الرقم القياسي الأولمبي للمسابقة، وجاءت الروسية يوليا زيكوفا في المركز الثاني، مسجلة 9ر461 نقطة، لتحرز الميدالية الفضية، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

بينما جاءت في المركز الثالث الروسية الأخرى، يوليا كاريموفا، لتتوج بالميدالية البرونزية، برصيد 3ر450 نقطة.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

الفراعنة في مقدمة العرب حصولا على الميداليات الأولمبية

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة، ليتربع على صدارة العرب.