/643055/حماة-الوطن-يطلق-الصالون-السياسي-الاول-من-محافظة-الفيوم-بحضور-النائب-محمود-القط

قام النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ أمين التدريب و التثقيف بحزب حماة الوطن بحضور الصالون السياسي الاول للحزب الذى أقامته أمانة الفيوم برعاية الدكتور محمد عمر امين شمال الصعيد بالحزب و تناول الصالون التحديات الداخلية و الخارجية و أهم الملفات الاقتصادية و الأمن المائي و تطوير التعليم و اهمية التوعية بالحقوق والواجبات للمواطن المصري في الفترة القادمة و تفاعل الحضور بالأسئلة و المناقشات و طالبوا بتكرار هذه اللقاءات مرة أخرى

دوت الخليج يرصد تفاصيل الصالون السياسي الاول له من الفيوم الصالون السياسي لحماة الوطن هذا وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 300 لسنة 2021 بفض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، اعتبارًا من يوم الإثنين 9 من ذي الحجة 1442 هـ ، الموافق 19 من يوليو سنة 2021 م.

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