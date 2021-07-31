سهر الصايغ تبدأ تصوير مشاهدها في «إلا أنا2»..وهذا موعد عرض أولى حكاياته

/643054/سهر-الصايغ-تبدأ-تصوير-مشاهدها-في-إلا-أنا2وهذا-موعد-عرض-أولى-حكاياته

تسعتد الفنانة سهر الصايغ بداية من اليوم السبت تصوير مشاهد الحكاية الأولى من مسلسل «إلا أنا 2» والتي تحمل اسم «بيت العز»، بعد أن انتهت الجهة المتجة للعمل من كافة التعاقدات والتحضيرات.

دوت الخليج يكشف موعد عرض أولى حكايات مسلسل «إلا أنا 2»

ويكثف مخرج حكاية «بيت العز» من مسلسل «إلا أنا 2»، ساعات العمل ترقبا لعرضه الأسبوع الثالث من شهر أغسطس المقبل، حيث أنها من المقرر أن تعرض خلال أسبوعين كل أسبوع 5 حلقات على قناة Dmc.

ويشارك في بطولة حدوتة «بيت العز» كلا من سهر الصايغ ورشدي الشامي وصفاء الطوخي، سلوي محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، عصام السقا، وهاجر الشرنوبي، والحدوتة من تأليف شريف يسري.

تفاصيل مسلسل «إلا أنا 2»

يتكون الجزء الجديد من مسلسل «إلا أنا» من 6 حواديت كل حدوتة تدور في 10 حلقات، كما سيقدم حكايات أخرى من العمل ليكون هدفها الرجال والحديث عنهم، خاصة أن الحكايات السابقة كانت تكشف عن دور المرأة في المجتمع وعن تأثيرها والمعاناة التي تعيشها بشكل يومي، وهو ما تم طرحه في كثير من الحكايات المعروضة.

مسلسل «إلا أنا» للكاتبة يسرى الفخراني

مسلسل «إلا أنا» دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، و تسرد وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

تم عرض حكايات الجزء الأول من مسلسل “إلا أنا” كالتالي أولهم حكاية "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش، و"ربع قيراط" بطولة ريهام عبد الغفور و"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، و"أول السطر" بطولة درة.

سهر الصايغ تتألق في الطاووس

الدير بالذكر، أن الفنانة سهر الصايغ شاركت في السباق الرمضاني 2021 بمسلسل الطاووس الذي يعد ضمن أفضل المسلسلات الدرامية الحالية، وهو من بطولة الفنان القدير جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب بجانب سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، ووجوه شابة أثبتت تألقها منهم عابد عناني، ومهند حسني، عابد عناني، أحمد إمام، حليم، فرح الزاهد.