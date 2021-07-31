الوزراء: الجنيه المصري أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً أمام الدولار خلال 4 سنوات الماضية

/643075/الوزراء-الجنيه-المصري-أفضل-عملات-الأسواق-الناشئة-أداء-أمام-الدولار-خلال-4-سنوات-الماضية

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير اقتصادي مهم، أكد من خلاله على الجنية المصري حقق معدلات إيجابية الفترة الماضية، حيث أنه ساهم فى تحسن بلغ 13.1%.

دوت الخليج

الوزراء: الجنيه المصري أفضل عملات الأسواق الناشئة

كشف التقريرعن أن الجنيه المصري أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً أمام الدولار خلال الفترة من 30/6/2017 حتى 28/7/2021 بنسبة تحسن بلغت 13.1%، كما تحسن الدولار التايواني الجديد بنسبة 8 %، والكرونة التشيكية بنسبة 5.6%، واليوان الصيني بنسبة 4.3%، والبات التايلندي بنسبة 3.3%.

الجنيه المصري يواصل حصد المكاسب كمردود لاستمرار تحسن أداء الاقتصاد

واستكمالاً لما سبق، تحسن أداء كل من الرينجت الماليزية بنسبة 1.4%، والريال القطري بنسبة 1.3%، والدينار الكويتي بنسبة 0.8%، والبيزو الفلبيني بنسبة 0.2%، في حين استقر أداء كل من الريال السعودي والدرهم الإماراتي أمام الدولار خلال الفترة ذاتها.

وفيما يتعلق بالعملات التي تراجع أداؤها، أشار التقرير إلى تراجع أداء الوون الكوري الجنوبي بنسبة 0.9%، والزلوتي البولندي بنسبة 4.8%، والروبية الإندونيسية بنسبة 8.5%، والبيزو المكسيكي بنسبة 9.9%، والفورنت المجري بنسبة 12.6%، والراند الجنوب أفريقي بنسبة 12.8%. وفي السياق ذاته، ذكر التقرير تراجع أداء كل من البيزو التشيلي بنسبة 14.8%، والروبية الهندية بنسبة 15.2%، والسول البيروفي بنسبة 20.7%، والروبل الروسي بنسبة 25%، والبيزو الكولومبي بنسبة 27.8%، والروبية الباكستانية بنسبة 54.6%، والريال البرازيلي بنسبة 54.7%، والليرة التركية بنسبة 143%، والبيزو الأرجنتيني بنسبة 481%.

وأضاف التقرير أن الجنيه المصري حقق مكاسب أمام العملات الرئيسية بسوق النقد الأجنبي، مستعرضاً نسب تراجع أسعار الصرف للعملات الأجنبية أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري (سعر البيع) خلال الفترة من نهاية يونيو 2017 حتى نهاية يوليو 2021، حيث تحسن الجنيه بنسبة 16.2% أمام الكرونة النرويجية، و15.4% أمام الدولار الأسترالي، وأمام كل من الريال العماني والريال السعودي والدينار البحريني والدرهم الإماراتي بنسبة 13.1%.

يأتي ذلك في حين تحسن أداء الجنيه المصري بنسبة 13% أمام الدينار الأردني، و12.9% أمام الكرونة السويدية، و12.8% أمام الريال القطري، و12.3% أمام الدينار الكويتي، و11.3% أمام الين الياباني، و9.4% أمام الكرونة الدينماركية، و9.3% أمام اليورو، و8.9% أمام الدولار الكندي، و8.6% أمام اليوان الصيني، و8.3% أمام الفرنك السويسري، و5.5% أمام الجنيه الإسترليني.