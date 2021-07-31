سناب شات فى مأزق.. توالى الخسائر المالية بسبب عُطل مفاجئ

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عاني العديد من مستخدمي موقع التواصل “سناب شات” لمدة يومين من عدم مقدرتهم الدخول إلى التطبيق، لأسباب تتعلق بتسجيل الدخول، والأمان أيضًا.

دوت الخليج

عطل جديد فى سناب شات

ولأسباب تتعلق بالأمان أبلغ 125 ألف مستخدم من مستخدمي سناب شات عن وجود مشكلة فى استخدام وتسجيل الدخول إلى التطبيق، وذلك من خلال موقع Downdetector الذى يعمل على مراقبة المشاكل المتعلقة بتوقف التطبيقات الأكثر شعبية.

سناب شات: نعمل على بحث الأمر وحل مشكلة العطل الموجود فى التطبيق

وفى تغريدة لتطبيق سناب شات الأكثر شعبية بين الفئات الشبابية، قال:" نحن على علم بوجود مشكلة تمنع العديد من مستخدمي التطبيق من تسجيل الدخول واستخدام التطبيق، وأنها تعمل على بحث الأمر وإصلاح المشكلة التى تسبب فى ذلك.

ولمدة شهر كامل عانى الكثير من مستخدمي سناب شات من وجود عطل فى التطبيق الأكثر شعبية بين الفئات الشبابية، حيث أنه وفجأة اثناء الاستحدام يُغلق التطبيق تلقائيًا، وهي المشكلة الموجودة أيضًا فى مستخدمي هواتف آيفون 12 برو، والتى حلتها الشركة فى وقت لاحق .

ومن المتوقع أن تصدر شركة سناب تحديثا جديد لتطبيق سناب شات Snapchat خلال الساعات المقبلة، وذلك لحل المشكلة المزعجة للمستخدمين التي تتسبب في عدم إمكانية تسجيل الدخول إلى التطبيق، لذلك على المستخدمين مراقبة متجر التطبيقات مثل متجر App Store لأجهزة iOS التي يبدو أن مستخدميها يعانون أكثر من المشكلة وتحديث التطبيق في حال توفر أي تحديث جديد.