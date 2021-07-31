/643057/التعليم-تعلن-ضبط-مسربي-امتحاني-الأحياء-والاستاتيكا

شهد جروبات الغش على تيليجرام وفيس بوك تداول إجابات امتحاني الأحياء والاستاتيكا وذلك بعد دقائق من توزيعهما في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 .

دوت الخليج التعليم تعلن عن ضبط مسربي امتحاني الأحياء والاستاتيكا يأتي ذلك بعد أن نجحت جروبات الغش في نشر صور أسئلة امتحاني الأحياء والاستاتيكا أثناء تأديتهما من جانب طلاب الثانوية العامة 2021 الآن داخل اللجان. غرفة عمليات التربية والتعليم: تم التتبع الصور المتداولة والتوصل لهوية الطلاب المسئولين وأكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، أنه تم تتبع الصور المتداولة، وتم التوصل لهوية الطلاب المسئولين عن تصويرها وإرسالها لـ جروبات الغش. وقالت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، إن هناك تقنيات حديثة يتم استخدامها هذا العام تساعد على سرعة ضبط حالات تصوير امتحانات الثانوية العامة 2021 وجميع محاولات الغش بمختلف أشكاله، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورا.

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