بات خبر تسريب امتحانات الثانوية على جروبات الغش مقررا مع كل اختبار، مع ثبات ردة فعل وزارة التربية والتعليم بإجراءتها في عمليات التحقيق في الأمر.
اليوم تداولت جروبات الغش صورا من امتحان مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية بالثانوية العامة بعد بدء لجنة الامتحان بدقائق، فيما يتتبع فريق مكافحة الغش بعرفة العمليات المركزية بالوزارة الصور المتداولة للتأكد من صحتها وضبط المسئول عن تصويرها حال تطابقها مع الأسئلة الحقيقة للامتحان.
وبدأ قبل قليل طلاب الثانوية العامة أداء امتحانات مادتى، الاحياء والاستاتيكا، حيث يؤدى قرابة 393 ألف الامتحان من العاشرة صباحا.
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه يؤدى طلاب الثانوية العامة شعبة العلمى علوم فى العاشرة من صباج اليوم، الامتحان في مادة "الأحياء" بإجمالى 292 ألف و428 طالبا وطالبة، كما يؤدى طلاب شعبة رياضيات امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" بإجمالي 100 ألف و435 طالبا وطالبة، في اليوم الخامس عشر من الامتحانات.
وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «زي كل امتحان».. جروبات الغش تتداول أسئلة للثانوية و«التعليم» تحقق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.