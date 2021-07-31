«زي كل امتحان».. جروبات الغش تتداول أسئلة للثانوية و«التعليم» تحقق

بات خبر تسريب امتحانات الثانوية على جروبات الغش مقررا مع كل اختبار، مع ثبات ردة فعل وزارة التربية والتعليم بإجراءتها في عمليات التحقيق في الأمر.

اليوم تداولت جروبات الغش صورا من امتحان مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية بالثانوية العامة بعد بدء لجنة الامتحان بدقائق، فيما يتتبع فريق مكافحة الغش بعرفة العمليات المركزية بالوزارة الصور المتداولة للتأكد من صحتها وضبط المسئول عن تصويرها حال تطابقها مع الأسئلة الحقيقة للامتحان.