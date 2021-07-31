وزيرة الصحة: بدء استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاحات كورونا

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بدء استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا الراغبين في استخراجها، من خلال 126 مكتبا مخصصا لاستخراج تلك الشهادات على مستوى محافظات الجمهورية بداية من اليوم السبت.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة،في بيان اليوم، أنه سيتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ 100 جنيه للمصريين و10 دولارات لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الهاتف المحمول تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.