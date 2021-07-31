صور.. رئيس جامعة الإسكندرية يبحث مع وفد جامعة انجامينا سبل التعاون

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وقال قنصوة، خلال اللقاء، إن جامعة الإسكندرية ستعمل على تنمية الفرع وتحقيق الشراكة بين الجانبين بصورة حقيقية، لافتاً إلى ضرورة التعاون لضمان الاستدامة وتحقيق جودة الخدمة التعليمية التى تقدم لطلاب الفرع بانجامينا.
وأكد رئيس جامعة الإسكندرية، أن الفرع سيكون له دور تنويرى وتنموى للحفاظ على القارة وتنميتها، وبوابة جذب لطلاب منطقة وسط إفريقيا.
ودعا قنصوة، إلى استحداث تخصصات جديدة بالفرع يحتاجها المجتمع بدولة تشاد، موضحاً أن جامعة الإسكندرية تسعى إلى مواكبة الفكر العالمى والدخول لعصر جامعات الجيل الرابع، مشيرا إلى إمكانية فتح المجال لطلاب الفرع بتشاد للدراسة بالدرجات المشتركة بين جامعة الإسكندرية وعدد من الجامعات العالمية.
بدوره أشار الدكتور هشام جابر، إلى هدف الجامعة فى تنمية الكوادر البشرية فى دولة تشاد لاستكمال أداء الرسالة العلمية هناك، مؤكدا حرص الجامعة على دعم الفرع أكاديمياً وعلمياً وفنياً بما يعود بالأثر على دولة تشاد الشقيقة.
من جانبه أشاد رئيس جامعة انجامينا بالعلاقات الوطيدة التى تربط بين البلدين والتى فتحت آفاق التعاون بين الجامعتين، موضحاً أن دولة تشاد تهتم بالجوانب الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية، وكان لجامعة الإسكندرية من خلال الفرع دور كبير فى تحقيق هذه الأهداف التنموية.
وزار الوفد التشادى عدد من كليات الجامعة للتعرف على إمكانياتها العلمية والبحثية، والبرامج الأكاديمية بمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا، والبرامج المتخصصة، والشراكات مع الجهات المختلفة، وأحدث التجهيزات للمعامل البحثية، وجهود الكليات لتقديم خريج كفء لسوق العمل.
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