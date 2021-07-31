بمشاركة وفود إسلامية ووزراء.. معلومات عن مؤتمر «الفتوى فى العصر الرقمى»

جدة - نرمين السيد - يحمل عنوان مؤتمر هذا العام: "مؤسسات الفتوى فى العصر الرقمى تحديات التطوير وآليات التعاون"، ويعقد على عدة جلسات على مدار يومين، ويشارك فيها كبار رجال الدولة، وعدد من العلماء الأجلاء والمفتين من مختلف دول العالم.

أبرز المشاركون:

يحضر المؤتمر، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حيث سيلقى كلمة رئيس الوزراء فى افتتاح الفعاليات.

كما يشارك كل من المستشار عمر مروان وزير العدل بكلمة له مهمة فى بداية الجلسة، وكذلك تشمل الجلسة كلمات لكل من: الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف والدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، والدكتور يوسف بلمهدى وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر وكذلك كلمة لسماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة مفتى المملكة الأردنية الهاشمية والدكتور عبد الرحمن الزيد الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامى.

بالإضافة إلى الدكتور سعد حميد كمبش رئيس ديوان الوقف السنى بالعراق، والدكتور نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف السودانى، إلى جانب كلمة للشيخ مصطفى سيريتش المفتى الأسبق لدولة البوسنة والهرسك ورئيس العلماء فى إقليم البلقان، فضلًا عن تشريف المؤتمر قامات كبيرة أخرى.

محاور عمل المؤتمر:

يترأس الجلسة العلمية الأولى الدكتور أسامة العبد الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية ووكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، فيما يترأس جلسة الوفود الأولى الشيخ نور الحق قادرى وزير الشؤون الدينية بجمهورية باكستان الإسلامية.

كما يترأس فضيلة الشيخ إبراهيم صالح الحسينى مفتى نيجيريا، جلسة الوفود الثانية، وتأتى الجلسة العلمية الثانية برئاسة صالح بن حميد رئيس مجمع الفقه الإسلامى الدولى ومستشار الديوان الملكى بالسعودية.

ويناقش المشاركون قضية المؤتمر وَفق أربعة محاور رئيسية، جميعها ترسخ لفكرة الاتفاق على آليات التعاون بين دور وهيئات الإفتاء فى سبيل تحقيق الأهداف المشتركة والمشاركة فى معالجة تحديات التطور التقنى والدخول بالمؤسسات الإفتائية إلى عصر الرقمنة عبر دعم التحول الرقمى.

وتشهد وقائع المؤتمر انعقاد ثلاث ورش عمل، يحضرها خبراء ومتخصصون بالإضافة إلى العلماء والمفتين، تشمل الورشة الأولى موضوعًا بعنوان الفتوى والعصر الرقمى، فيما تناقش الورشة الثانية عرض نتائج حصاد المؤشر العالمى للفتوى فى 2020/2021م، كما تتضمن الورشة الثالثة موضوعًا بعنوان تدريب المفتين عن بعد.. طريق للتأهيل الإفتائى باستخدام التقنية الرقمية.

كذلك تشمل فعاليات المؤتمر برنامجًا حافلًا وجلسات علمية يناقش فيها المؤتمِرون من أعضاء الأمانة مجموعةً من الأبحاث العلمية الهامة التى قدمها عدد من العلماء والمفتين على مستوى العالم وتضم حوالى 25 بحثًا علميًّا.

وفى ختام المؤتمر يلقى الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم بيانًا ختاميًّا يشمل أهم التوصيات والمخرجات التى انتهى إليها المؤتمر.

كما يعلن عن عدد من المبادرات والمشروعات الإفتائية الهامة، على رأسها الإعلان عن أول وثيقة للتعاون والتكامل الإفتائى بين دور وهيئات الإفتاء فى العالم، وإطلاق تطبيق فتوى برو، وكذلك الإعلان عن صدور الموسوعة العلمية التى تحمل اسم "المعْلَمة المصرية للعلوم الإفتائية" وغيرها من المشروعات.

كما سيشهد المؤتمر تخريج 21 من أئمة روسيا بعد تدريبهم على الإفتاء ومواجهة التطرف.