تعرف على بنوك مبادرة التمويل العقاري 2021

بنوك مبادرة التمويل العقاري 2021 ينشر دوت الخليج التفاصيل عبر هذا التقرير.. بدأت البنوك العاملة في مصر استقبال العملاء الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% متناقصة وفترة سداد تصل إلى 30 عامًا.

بنوك مبادرة التمويل العقاري 2021

هذا وأعلن البنك المركزي المصري، رسميًا شروط مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري بسعر فائدة متناقص 3% وأطول فترة سداد تصل لأول مرة تصل إلى 30 عامًا.

البنك قال في بيان صحفي إن المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.

وأطلق البنك مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.

هذا ولم تضع المبادرة قيودا على مساحة الوحدة السكنية لشريحة متوسطي الدخل في المبادرة ولكن سيتم الاستناد إلى سعر الوحدة السكنية الذي يتراوح من 350 ألف جنيه إلى 1.1 مليون جنيه بمقدمة أولى مسددة من العميل بنسبة 15% من إجمالي سعر الوحدة السكنية أو من 1.1 مليون إلى 1.4 مليون جنيه بمقدمة مسددة من العميل 20 من إجمالي سعر الوحدة السكنية.

بنوك مبادرة التمويل العقاري 2021

بحسب ما اعلنه موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، تضم القائمة العديد من البنوك والشركات التي شاركت في مبادرة التمويل العقاري السابقة، ويتوقع أن يتم زيادتها في الفترة القادمة والتي جاءت كالآتى:

- البنك الأهلي

- بنك القاهرة

- بنك مصر

- بنك ناصر الاجتماعي

- البنك العربي الأفريقي الدولي

- البنك التجاري الدولي

- البنك العقاري المصري العربي

- البنك المصرى الخليجي

- الشركة المصرية للتمويل العقاري

- بنك الاتحاد الوطني

- بنك الاستثمار العربي

- بنك التعمير والإسكان

- بنك التنمية الصناعية

- بنك الشركة المصرفية العربية

- بنك القطري الوطني الأهلي

- بنك الكويت الوطني

- بنك المصرف المتحد

- بنك بلوم

- بنك فيصل الإسلامي المصري

- بنك كريدى أجريكول

- شركة الأهلي المتحد

- شركة الأهلي للتمويل العقاري

- شركة أملاك للتمويل العقاري

- شركة تمويل للتمويل العقاري

- شركة كونتكت للتمويل العقاري

- شركه التعمير للتمويل العقاري (الأولى)

- شركه العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري