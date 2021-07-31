/643019/افتتاح-مؤتمر-الوساطة-والتحكيم-علاء-عابد ثوره-٣٠-يونيه-غيرت-خريطة-الاستثمار-المصري-والعربي شعبان-عبد-اللطيف استراتيجية-مصر-2030- تقتضي- إنشاء-المراكز-لمواكبه-النهضة-الاقتصادية

قال النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب ورئيس مؤتمر" القاهرة الدولي الأول حول دور الوساطة والتحكيم في تسوية الـمنازعات وتحقيق التنمية الـمستدامة " اننا نمتلك منظومة تحكيم وطنية فعالة تتبنى الـمعايير العالـمية في مجال التحكيم.

واكد النائب علاء عابد، في كلمته في افتتاح المؤتمر الذي تستضيفه القاهره إننا نهدف لخلق برامج تأهيلية وتدريبية متكاملة لإعداد كوادر وطنية في مجال التحكيم من خلال مراكز الدراسات القانونية والقضائية التابعة للدولة الـمصرية، وبالتعاون مع الـمؤسسات الوطنية والدولية الـمـتخصصة.

وتابع عابد، اننا نعمل على تنمية الوعي الـمجتمعي بالتحكيم ونشر ثقافته وأهميته، وذلك من خلال مبادرات تنمية الوعي القانوني التي تدشنها الدولة من خلال مؤسساتها الوطنية الـمتخصصة.

واشار النائب علاء عابد ، أن المؤتمر يأتي متماشياً مع رؤية مصر (2030) ويعقد على مدار يومي الجمعة والسبت (30، 31) يوليو 2021، بحضور ومشاركة عدد كبير من القانونيين والأكاديميين والـمحامين والـمتخصصين في الـمجالات القانونية الـمختلفة والتحكيم، وقد حرص الـمنظمون للمؤتمر عــــلى أن تتضمن فعاليات الـمؤتمر تسليطاً للضوء على كافــــــة جوانب العملية التحكيمية وإبراز دور التحكيم والوساطة كوسائل بديلة لحل الـمنازعات وجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية والـمحلية.

واضاف النائب علاء عابد ، أن الرضا يُعد أساس بداية الوساطة أو التحكيم وأساس تنفيذ الحكم الصادر بشأن النـزاع الـمعروض على لجنة الوساطة أو هيئة التحكيم، وهذا لا يخِل بولاية القضاء في الفصل في النـزاعات الـمعروضة عليه موضحا ان السلطة القضائية إحدى السلطات الرئيسية في الدولة الحديثة والتي تسهر على إحقاق الحق ونشر العدل بين كافة أفراد الـمجتمع ، وتسهر على أداء هذه السلطة لوظائفها الـمحاكم الـمختلفة ، والتي تتبع آليات وإجراءات معينة يستخدمها الـمتقاضون للوصول إلى الأحكام النهائية للنـزاع. وقال رئيس المؤتمر الأول للوساطة والتحكيم : انه رغم أن السلطة القضائية هي السلطة الرئيسية للقضاء بين الناس ، فإن الـمشرع الـمصري قد أدرك قبل الألفية الثانية أهمية الوسائل البديلة لحل النـزاعات بين الأفراد وإعترف كغيره من مشرعي الدول بوسيلة التحكيم لحل النـزاعات بين الأفراد بعضهم البعض أو الشركات، هذا وقد سنَّ الـمشرع قانونًا يُنظم عملية التحكيم بدءاً من الإتفاق على التحكيم وإنتهاءاً بتنفيذ حكم التحكيم.

واستطرد عابد قائلا: لعل هذا التوجه كان له أسباباً حينذاك، حيث أدركت الدولة أن سياسة الإنغلاق والإقتصاد الـموجه غير قادرين في ضوء الـمتغيرات العالـمية سياسياً وإقتصادياً على خلق تنمية حقيقية للبلاد، الأمر الذي جعل الدولة الـمصرية تتجه منذ بداية السبعينيات للإنفتاح على العالم الخارجي وتشجيع الإستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية لتكون بجانب رأس الـمال الـمحلي دافعاً قوياً لدفع عجلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية،إضافةً إلى توفير وتهيئة الـمناخ الـمناسب للإستثمار من بنية تحتية ومَنح ضمانات وحوافز، وتبسيط الإجراءات الإدارية، واكد إن الأمر كان ولابد أن يتدخل فيه الـمشرع لوضع آلية سريعة لحسم كافة الـمنازعات التـي تنشأ عن علاقات التجارة الدولية، بعيداً عن إجراءات التقاضـي التقليدية التـي يتفنن الخصوم فيها بالكيد والـمماطلة وكثرة الإجراءات.

واوضح عابد ، لم يكن سَن قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 هو باكورة هذا التوجه ، ولكن هذا التوجه سبقه إصدار القانون رقم 43 لسنة 1974 الخاص بإستثمار الـمال العربي والأجنبـي والـمناطق الحرة، والذي أقر فيه الـمشرع جواز تسوية مـنازعات الإستثمار عن طريق التحكيم، وأعقب ذلك النص على جواز تسوية الـمنازعات بالطريقة التي يتم الإتفاق عليها مــــع الـمستثمر ، وذلك بموجب الـمادة (55) من قانون الإستثمار رقم 230 لسنة 1989، موضحا ان كل هذه القــوانين دَفعت إلى إصدار قانوناً معنياً بالعملية التحكيمية لـمعالجة قصور قواعد التحكيم في الـمــــــــــواد (501) إلى (513) من قانون الـمرافعات الـمدنية و التجاريـــــــــــــــــــــــــــة.

واضاف عابد ، أن ثوره ٣٠ يونيه العظيمه غيرت خريطه الاستمار المصري والعربي ، مشيرا إلى أنه بعد ثورة 30 يونيو أقرت الدولة حزمة جديدة من التشريعات الإقتصادية وعاونها في ذلك برلـمان قوي يضع نُصب عينيه الإهتمامات والأولويات في تحقيق النهضة الاقتصادية الشاملة، ومن هذه القوانين: قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017، الـمعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2019، والذي نص في مادته الواحد والتسعون على إنشاء مركز مستقل للتحكيم والوساطة تحت مسمى (الـمركز الـمصري للتحكيم والوساطة) تكون مهمته تسوية منازعات الإستثمار التي قد تنشأ بين الـمستثمرين والدولة أو إحدى الجهات التابعة لها. واعرب عن أمله أن تتحقق كافة الأهداف الـمنشودة من هذا الـمؤتمــــــــر ، والتي من أهمها إيضاح الدور الرئيسي والـمتنامي للتحكيم على الساحة الدولية والـمحلية كأحد بدائل حل الـمنازعات لافتا إلى أن التحكيم والوساطة تُعد وسائل قضائية لحل الـمنازعات تتسم بالرضا بين الـمحتكمين، ومن شأنها تخفيف العبء عن كاهل القضاء الرسمي للدولــــــة.

وفي ختام كلمته عبر النائب عابد عن امنيته أن يساهم هذا الـمؤتمر ومِثلهُ من الـمؤتمرات والندوات المختلفة في نشر وتعزيز ثقافة التحكيم في مصر كوسيلة فعالة وناجحة لحل الـمنازعات، وكرافد أساسي لتقليل القضايا الـمعروضة أمام الـمحاكم وتسريع إجراءات التقاضـي.

وأن يكون لـمصرنا الحبيبة والأمة العربية مستقبلاً واعدًا في مجال التحكيم وذلك من خلال إعطاء الدول عناية خاصة لهذا الـمجال عن طريق إصدار التشريعات الداعمة والـمنظمة له، ونأمل من ذلك أن يزيد عدد الـمحكمين، وتنتشر ثقافة التحكيم، وتستقطب الدولة فروعاً لـمراكز تحكيم عالـمية على أرضها.

ناشد رئيس المؤتمر ، الدول العربيه والاجنبيه المشاركه في المؤتمر وضع تشريعات متوافقه للتحكيم لزياده الاستثمارات العربيه والاجنبيه

ويشارك في المؤتمر الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، النائب اشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية، والنائب عاطف ناصر رئيس لجنة المقترحات والشكاوي ، النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنه التضامن الاجتماعي، النائب محمد منظور نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب وحيد قرقر وكيل لجنه النقل والمواصلات، النائب اللواء صلاح أبو هميله، والنائب محمود الضبع وكيل لجنه النقل والمواصلات، والنائب شحاته ابو زيد امين سر لجنه الصناعه ، والنائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، والنائبة سولاف درويش وكيل لجنه القوي العامله في البرلمان، النائبة شادية خضير ،عضو مجلس النواب المصري رئيس لجنه الشباب والمرأة بالبرلمان العربي ، والنائبة صبورة السيد عضو لجنه التعليم ، النائب خالد تامر طايع، النائب حازم عويان ، المستشار الدكتور عبد الله الحمادي القائم باعمال السفير الاماراتي .

أكد المستشار الدكتور شعبان رأفت عبد اللطيف أمين عام مؤتمر القاهره الدولي الأول حول دور الوساطه والتحكيم في تسوبه المنازعات وتحقيق التنميه المستدامه " أن استراتيجية مصر 2030 التي وضعتها وتشرف على تنفيذها القيادة السياسية توضح اننا في حاجة إلى إنشاء مراكز لتسوية المنازعات عبر الوساطة والتحكيم بالغرف التجارية إسوة بما هو معمول به في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعظم الدول الاقتصادية .

دعوة الي إنشاء مراكز لتسويه المنازعات في الغرف التجاريه

وأضاف في كلمته في إفتتاح المؤتمر نأمل من خلال المناقشة جلسات المؤتمر التي يقدمها نخبة متميزة من أساتذة القانون في الجامعات المصرية والعربية والمستشارين والقضاة - الخروج بتوصية لتبنى هذا المقترح لما فيه من نفع لكلا الطرفين الدولة والمستثمر، وصاحب المشروع التجاري والاقتصادي .

وأوضح أنه إذا كان القضاء معني بتطبيق القواعد القانونية على المنازعات التي ترفع الى المحاكم وهو مجموع الأحكام التي تصدرها هذه المحاكم فإن الوسائل الحديثة والبديلة لمعالجة بطء التقاضي هي الوساطة كتسوية ودية لموضوع النزاع

وأشار إلي أن الوساطه تجد أساسها في القضاء الإسلامي فيجوز للقاضي أن يعرض على الخصوم التصالح بل أصبح هذا الإجراء نظراً لأهميته مقدم في قيد النزاع بالمحاكم فقبل عرض النزاع على القاضي لابد وأن يلجأ المدعى الى عرض تسوية هذا النزاع عبر القسم المختص ، واضاف في حالة فشل مساعي التسوية الودية فيتم اللجوء الى القضاء للنظر بالنزاع والفصل فيه بحكم.

وقال :ثم يأتي التحكيم كوسيلة بديلة لتسوية النزاع بعيداً عن القضاء ، وقد نشأ التحكيم كوسيلة لفض المنازعات بين الأفراد والجماعات منذ قديم الزمان- وهو سابق على القضاء المنظم الذي نشأ في ظل وجود الدولة بمعناها القانوني وسلطاتها التنفيذية والقضائية والتشريعية .

وأرجع الدكتور عبد اللطيف، قيام التحكيم كنتيجة لتداخل العلاقات بين الأفراد والمجتمعات في المجالات التجارية والسياسية والإجتماعية وغيرها والتي غالباً ما تنشأ بسببها منازعات من حين لآخر.

وأكد على الرغم من عدم وجود القضاء المنظم في بعض تلك المجتمعات إلا أن شريعة الغاب لم تكن هي المسيطرة ولم يكون القوي فيها آكل والضعيف مأكول هو السائد ، بل هنالك عدة وسائل لفض المنازعات منها الوساطة والتحكيم ، وهذه الوسائل على الرغم من قيام الدولة وإنشاء المحاكم وتعيين القضاة إلا أنها مازالت حتى اليوم وسائل هامة يلجأ إليها الناس لحل خلافاتهم.

وأوضح عبد اللطيف، إنه إذا كانت الدولة في عصرنا الحاضر تقوم بإنشاء المحاكم وتعيين القضاة وسن التشريعات ، فإنه في الماضي كان الأمر خلاف ذلك حيث كان الدور البارز في هذا الأمر ومازال لشيوخ القبائل والعشائر، حيث يلجأ إليهم الخصوم لحل الخلافات ويقومون بذلك بأنفسهم أو تعيين شخص أو أشخاص لذلك ، كما يلجأ الناس إلى أشخاص عرفوا في المجتمع بالحكمة والأمانة وسداد الرأي والفكر المستنير

وأكد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف ، أن التحكيم يحتل مكانة هامة في تسوية المنازعات بين المتعاملين ، وخاصة في مجال التجارة الدولية لما يحققه من عدالة ناجزه ، لافتا إلى أن النظم الودية تؤدي إلى تسوية المنازعات كالمفاوضات ، والوساطة دوراَ هاماَ في إنهاء المنازعات قبل اللجوء إلى التحكيم.

وأضاف حتى تتحقق الأهداف المنشودة من الوساطة ، والتحكيم فانه يتعين صياغة اتفاق الوساطة أو التحكيم بدقة وإتباع خطوات إجرائية معينة منذ نشأة النزاع وحتى عقد جلسة إجراءات سواء للوساطة أو للتحكيم ، موضحا انه يجب أن يتمتع الوسيط ، والمحكم بمهارات معينة لإدارة سير عملية الوساطة ، وخصومة التحكيم وحتى صدورالقرار بالوساطة ، أوالحكم التحكيمي

وأشار الأمين العام للمؤتمر ، إلي أهمية تدريبه على فن صياغة قرارات الوساطة ، وأحكام التحكيم و تأتى أهمية هذا المفهوم في ضوء ما يشهده العالم حالياً من تزايد اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات ومنها الوساطة .

وأكد عبد اللطيف ، أن التحكيم سواء كان تحكيما مؤسسيا أو خاصا كوسيلة مفضلة وفعالة لحسم المنازعات التجارية ومنازعات الاستثمار، لما يتمتع به من مزايا ولما يحققه من سرعة وفاعلية في حسم المنازعات ، والمحافظة على السرية ، وتحقيقاً للعدالة وصيانة للحقوق.

وقال: تماشياً مع استراتيجية مصر 2030 التي وضعتها وتشرف على تنفيذها القيادة السياسية للنهوض بكافة القطاعات وتطويرها وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة بحلول هذا التاريخ ، وتحقيق إنجازات على أرض الواقع جاء تنظيم مؤتمر القاهرة الدولي الأول حول " دورالوساطة والتحكيم في تسوية المنازعات وتحقيق التنمية المستدامة " ليتفق والجهود التي تبذلها الدولة خاصة مع تنامي الحاجة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ، وضخ الاستثمارات الوطنية وتشغيل العمالة الوطنية وتحقيق وفرة اقتصادية .

وقال في نهايه كلمته: نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.وأن يحقق المؤتمر الغاية من تنظيمه والخروج بتوصيات تترجم الواقع والحاجة إلى إنشاء مراكز لتسوية المنازعات في الغرف التجارية، لتخفيف العبء عن كاهل القضاء، ودعماً لمجتمع الأعمال وصولاً لتحقيق تنمية مستدامة