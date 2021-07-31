بعد تسببه في إثارة الجدل.. ياسمين صبري تنفي امتلاكها حسابًا على فيسبوك

/643050/بعد-تسببه-في-إثارة-الجدل-ياسمين-صبري-تنفي-امتلاكها-حسابا-على-فيسبوك

كشفت الفنانة ياسمين صبري للمرة الثانية عن حقيقة وجود حسابا لها على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» بعد العديد من الجدل المثار بسبب مايتم نشره من الشائعات خلال الحساب.

دوت الخليج يكشف حقيقة وجود حساب على الـ«فيسبوك»

حذرت ياسمين صبري عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” من وجود أي حساب خاص بها على موقع «فيسبوك»، فكتب: “لا يوجد لدي أي حسابات على الفيس بوك، وكل الحسابات مزورة وسأقوم بإغلاقها"

والجدير بالذكر، أنها ليست المرة الأولى للفنانة ياسمين صبري تعلن عن عد وجود أي حسابات لها على مواقع التواصل الإجتماعي، ولكنها امتلكت مؤخرا حسابات رسمية على كل من موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وموقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ياسمين صبري تستعرض رشقتها في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا

وخطفت الفنانة ياسمين صبري أنظار جمهورها مؤخرا في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، من داخل صالة الجيم الخاصة به داخل المنزل،اذ نشرت صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهرت من خلالها بنحافة ملحوظة وقوام مثالي.

منة فضالي تهاجم ياسمين صبري

وسبق وأن فاجأت الفنانة منة فضالي جمهورها بتصريح صادم وصفت فيه زميلتها الفنانة ياسمين صبري بأنها ضعيفة فنيا، فقالت خلال لقائها أمس في برنامج «مع الفارس» الذي يقدمه الإعلامي نزار الفارس عبر قناة «الرشيد»، إن الشكل ليس كل شيء في المجال الفني، موضحة أن «ياسمين ست جميلة بس ممثلة ضعيفة، محتاجة تشتغل على نفسها».

وأضافت: «الحلاوة مش كل حاجة، آه شكلها حلو زي القمر، لكن ضعيفة في التمثيل، وعموماً دلوقت الناس تقدر تشتري الشهرة والفلولوز عادي».

آخر أعمال ياسمين صبري الفنية

جدير بالذكر أن الفنان ياسمين صبري خرجت من السباق الرمضاني المنصرم، حيث كانت آخر أعمالها مسلسل «فرصة ثانية» من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.